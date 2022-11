Veja como concorrer a R$ 150 MIL pelo Nubank

Recentemente, o Nubank lançou uma nova promoção em que os clientes poderão concorrer a até R$ 150 mil. No total, de acordo com a fintech, serão sorteados R$ 1,5 milhão em prêmios.

Trata-se do NuEsquenta, um novo jogo de perguntas e respostas sobre a Copa do Mundo da FIFA. De acordo com informações da fintech, o game será conduzido pelo jornalista e influenciador Casimiro e será realizado com a finalidade de testar o conhecimento dos brasileiros sobre o futebol.

NuEsquenta

Inicialmente, é importante destacar que o NuEsquenta será disponibilizado gratuitamente para os clientes e não-clientes do Nubank. O game será composto por rodadas de 12 questões.

O banco digital informou que cada participante terá até 10 segundos para responder cada pergunta no decorrer das fases. A regra para chegar até a final é acertar todas as perguntas do jogo. Portanto, caso erre alguma resposta, o concorrente será eliminado automaticamente.

O jogo estará disponível para os participantes sempre uma hora antes do início de sete partidas importantes da Copa do Mundo. O Nubank premiará com o valor de R$ 150 mil para quem conseguir acertar todas as perguntas.

Como participar do NuEsquenta?

Tanto clientes como os não-clientes do Nubank podem participar da ação. No entanto, para jogar, é necessário ter idade acima de 18 e residir no Brasil.

Vale salientar que o jogo ocorre por meio de um web-app. Dessa forma, para ter acesso, não será necessário instalar nenhum aplicativo ou obter no celular o aplicativo do banco digital.

Assim, basta acessar o site do NuEsquenta e realizar o cadastro. Quem quiser participar, já pode dar início ao cadastramento, pois já está disponível desde o dia 10 de novembro. A inscrição poderá ser realizada até o dia 18 de dezembro, às 11:30.

Calendário dos jogos

Dia 24/11 às 15h, Brasil x Sérvia;

Dia 28/11 às 12h, Brasil x Suíça;

Dia 02/12 às 15h, Brasil x Camarões;

Dia 18/12, às 11h, 1 hora antes da grande final da Copa do Mundo.

É importante ressaltar que as datas da quarta, quinta e sexta rodada dos jogos ainda não foram definidas.