Veja como desbloquear R$ 5.000 no seu Nubank DESTA forma

Como muitos já sabem, o Nubank é um dos bancos digitais mais inovadores da América Latina, oferecendo aos clientes autonomia, como, por exemplo, o ajuste de limites do cartão. Dessa forma, recentemente, a fintech lançou um recurso que permite aos usuários a desbloquear R$ 5.000 do Nubank de maneira simples e rápida.

Com a liberação de R$5.000 do Nubank, os clientes do banco podem realizar o pagamento de contas e quitação de dívidas. Ainda, é possível complementar a renda, efetuar compras, investir em outras aplicações financeiras e muito mais.

Confira tudo que você precisa saber sobre a liberação do Nubank.

Como desbloquear R$ 5.000 no Nubank?

O funcionamento do desbloqueio de até R$5.000 no Nubank é bem simples, o cliente que quiser aumentar o limite do seu cartão de crédito deverá utilizar parte do saldo disponível em sua conta digital.

Explicamos: Por exemplo, se a pessoa precisa de R$ 300 para fazer uma compra, basta ela depositar este valor no banco e convertê-lo em limite no cartão.

No entanto, após a realização da transação, o valor fica indisponível na conta digital até que a fatura do cartão seja paga. Feita a quitação da dívida, o cliente passa ter acesso ao saldo novamente, podendo usá-lo como limite no cartão de crédito ou deixa-lo disponível na conta da fintech.

O Nubank informou que é possível usar um saldo de até R$ 5 mil na função que ajuda o cliente a construir limite no cartão de crédito. De todo modo, vale ressaltar que caso o pagamento da fatura não seja realizado, o valor da conta será utilizado para quitar a dívida feita com o cartão. Além disso, o cliente estará sujeito a multas e juros adicionais.

Como desbloquear os R$ 5.000? Confira o Passo a passo

Os cidadãos podem realizar a conversão do saldo Nubank em limite do cartão de crédito por meio do aplicativo Nubank.

Confira, a seguir, a lista com o passo a passo completo para liberar o limite de R$ 5.000; veja:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank;

Após isso, na tela inicial, clique na área “cartões de crédito”;

Em seguida, escolha a opção “ajustar limite”;

Agora toque na aba “reservar como limite”;

Nessa etapa, você deve informar o valor desejado (com limite de R$ 5 mil);

Finalizado! Em poucos segundos, o novo limite ficará disponível no cartão. Como consultar o dinheiro na conta do Nubank? O cliente do Nubank pode consultar o saldo da sua conta pelo próprio aplicativo, na tela inicial. Basta acessar a plataforma digital e entrar na aba da conta digital. Além disso, é possível ver o extrato da conta. Quanto rende o dinheiro na conta do Nubank? É importante compreender a da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No banco digital, o CDI é de 100%, o que significa dizer que os rendimentos oferecidos estão em aproximadamente 12,65%. Por exemplo: Caso você deixe R$ 1.000 na sua NuConta, em um mês, haverá o acréscimo de R$ 10, ou seja, R$ 1.010. Vale ressaltar que por ano, o rendimento é superior ao da caderneta de poupança.