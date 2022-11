veja como fica o funcionamento do INSS

Agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funcionarão nos meses de novembro e dezembro em horários diferentes. Ao menos nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, já há a confirmação de alteração dos horários de atendimento presencial ao público.

A depender do horário da partida do Brasil na Copa do Mundo, as agências poderão fechar mais cedo, ou até mesmo não abrir para que os funcionários também possam acompanhar os jogos do Mundial.

Abaixo, você pode conferir como será o funcionamento das agências:

Jogos às 12h: agências fechadas;

Jogos às 13h: atendimento até 11h (horário de Brasília);

Jogos às 16h: atendimento até 14h (horário de Brasília).

O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira (24), contra a seleção da Sérvia, às 16h. Neste dia, as agências do INSS funcionam apenas até às 14h. Vale lembrar que as três partidas iniciais do Brasil no Mundial do Catar estão marcadas para acontecer em dias úteis. Desta forma, é possível afirmar que os horários especiais do INSS acontecerão ao menos nestas três datas.

Nas próximas fases, ainda não é possível saber quais serão os horários e nem as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, mesmo porque a Seleção ainda não está oficialmente classificada. De todo modo, é importante lembrar que caso o time se classifique, o INSS fará novas adaptações no seu horário de atendimento.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

Jogo 1 – Brasil x Sérvia

Quinta-feira: 24 de novembro, às 16h

Jogo 2 – Brasil x Suíça

Segunda-feira: 28 de novembro, às 13h

Jogo 3 – Brasil x Camarões

Sexta-feira: 2 de dezembro, às 16h

Atendimento remoto do INSS

O INSS explicou também que o seu atendimento remoto também vai passar por mudanças nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo da FIFA. O atendimento humano da Central telefônica 135 deverá ser suspenso 30 minutos antes de cada jogo da Seleção. O funcionamento volta ao normal sempre 30 minutos depois da partida da equipe.

De todo modo, mesmo durante este intervalo, a Central vai seguir funcionando normalmente por meio do seu sistema eletrônico. Assim, caso o cidadão queira resolver algum problema com algum robô, ele pode entrar em contato mesmo no horário do jogo.

Caso ele precise conversar com um humano, a situação muda de figura. Neste caso é necessário aguardar até 30 minutos depois da partida para poder entrar em contato com o atendimento pelo telefone 135.

O Portal Meu INSS segue funcionando normalmente mesmo nos horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Por este sistema de atendimento é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

Funcionamento dos bancos na Copa do Mundo

Não são apenas as agências do INSS que devem ter horários especiais durante esta Copa do Mundo. A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) também já anunciou que as agências bancárias de todo o país deverão funcionar com um sistema diferente.

Veja abaixo como ficam os horários:

Das 9h às 14h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília;

Das 8h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.

Brasil x Suíça (segunda-feira, 28, 13h)

Das 8h30 às 11h30, nos estados com horário igual ao horário de Brasília;

Das 7h30 às 10h30, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 9h30, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.

Brasil x Camarões (sexta-feira, 2 de dezembro, 16h)

Das 9h às 14h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília;

Das 8h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.