Veja como funciona o processo de formatação de franquias

Está pensando em expandir o seu negócio? Saiba que o modelo de franquias é especial para atender as suas necessidades. Por isso que hoje, nós ensinaremos como funciona o processo de formatação deste tipo de negócio.

Afinal, configurar uma empresa para trabalhar no modelo de franquia é uma das melhores maneiras de expandir o seu negócio. Além disso, deve garantir que a unidade franqueada seja uma réplica da sua unidade piloto.

Como funciona o processo de formatação de franquias?

Apresentamos na sequência, os passos a serem seguidos para formatar uma franquia de sucesso:

1º Passo: Realize o registro da marca

Se a sua marca ainda não estiver registrada, este é o primeiro passo para formatar uma franquia.

Para tanto, solicite o registro da marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Portanto, garanta que não haverá nenhuma empresa, com o mesmo nome que a sua. Logo, se você tem um produto inovador, faça o registro dele, evitando que “cópias” dele possam ser vendidas pela concorrência.

2º Passo: Produza a COF de sua empresa

A COF (Circular de Oferta de Franquia) pode ser produzida a várias mãos: empreendedor, advogado, consultoria profissional, contador, entre outros que podem contribuir para que atenda a legislação e ofereça uma boa ideia do negócio.

Então, procure oferecer informações claras e objetivas sobre o negócio e o modelo de franquia a ser optado pela franqueadora.

3º Passo: Elabore um Plano de Negócios

O plano de negócios direcionará os franqueadores em termos de:

Estrutura física necessária;

Objetivos da empresa e da marca;

Estimativa da totalidade de custos para a instalação da franquia;

Os produtos e seus diferenciais competitivos;

A previsão do prazo de retorno do investimento;

A lucratividade da unidade franqueada;

Os royalties a serem pagos para a franqueadora.

4º Passo: Elabore um planejamento financeiro para iniciar o franqueamento

O planejamento financeiro depende do negócio da marca, normalmente recomenda-se ter em caixa o valor de R$ 50.000,00. Principalmente para contratar profissionais que possam ajudar neste processo.

A propósito, é possível também considerar a contratação de uma empresa de consultoria para auxiliar no processo. Afinal de contas, esta contratação se torna fundamental para elaborar os processos e as operações da unidade franqueada, bem como, os treinamentos a serem feitos.

5º Passo: Elabore o manual de franquia

Neste manual deverá conter todas as rotinas operacionais, bem como, o funcionamento das unidades franqueadas. Se você elaborar manual de franquia bem completo ele servirá para muitos anos.

Mas não esqueça de atualizar, sempre que for necessário. Procure optar pela disponibilização do manual de Franquia, de forma digital e assim, é possível que o franqueado tenha rápido acesso as atualizações.

6º Passo: Elabore o manual sobre o uso da imagem

Neste manual deve constar o que é proibido e permitido no que se refere ao uso da marca, assim você padronizará as unidades franqueadas. Aliás, procure investir principalmente nos quesitos: padrão e cor. Pois, interferirá diretamente na apresentação da marca tanto nas unidades franqueadas quanto nas ações de marketing realizado.

7º Passo: Elabore programas de treinamento no processo de formatação de franquias

Saiba que o treinamento é de extrema importância principalmente para padronizar o funcionamento das unidades franqueadas. Desta forma é, possível treinar tanto os gestores, quanto os colaboradores para replicar o negócio com exatidão.

Além disso, é possível contribuir com o funcionamento cotidiano da unidade, e assim, possibilitar o direcionamento das atividades.

8º Passo: Elabore um plano de expansão da marca

Para ter sucesso com a marca, é preciso fazer uma análise criteriosa dos mercados onde inserirá as unidades franqueadas. Essa análise deve ser construída a partir de decisões tomadas em relação ao espaço geográfico de atendimento da marca.

Além disso, não esqueça de que é você, franqueador, o responsável por auxiliar o franqueado ao escolher o local em que a unidade tenha visibilidade, público-alvo e circulação de pessoas. Além disso, considere a concorrência e a saturação do mercado.

9º Passo: Organize uma boa ferramenta de comunicação e suporte

Esta ferramenta de comunicação e suporte servirá para comunicação entre franqueadora e franqueados. Dessa forma, ter a certeza de que a unidade franqueada está funcionando da forma que você e o empreendedor combinaram anteriormente.

E aí? Tirou as suas dúvidas sobre o franquia formatação da franquia? Aliás, viu como não é tão difícil assim? Sendo assim, formate sua franquia e tenha a expansão sonhada para sua empresa.