Veja como liberar R$ 5 mil em crédito

Os clientes do Nubank podem aumentar o limite de crédito em até R$ 5 mil utilizando uma funcionalidade disponibilizada pelo banco digital. A ferramenta “Reservar valor como limite” possibilita que mesmo os usuários negativados possam fazer compras utilizando o cartão de crédito.

Ao reservar um valor como limite esta quantia ficará disponível no crédito. Desse modo, se os clientes reservarem R$ 100 e fizerem uma compra de R$ 50, essa parte do dinheiro ficará indisponível para uso. No entanto, assim que o cliente realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado novamente.

Apesar da função não parecer vantajosa para muitas pessoas, ela serve para que os clientes com nome sujo melhorem o relacionamento com o Nubank. Desse modo, mesmo os usuários que não possuem um bom histórico de crédito podem conseguir um cartão futuramente.

“Lançado em fevereiro de 2021, a função construir limite do cartão do Nubank funciona como uma porta de entrada para quem quer construir um histórico de crédito. Com ele, pessoas que normalmente não conseguiriam um cartão de crédito nos moldes comuns ganham a chance de construir seu histórico até ganhar um limite pré-aprovado”, diz o Nubank em seu blog.

Se o valor já está reservado, pra que pagar a fatura?

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, reservar um valor e pagar a fatura são coisas diferentes. O banco digital explica que ao reservar um valor a quantia fica separada do restante na conta do cliente, sendo possível encontrar o dinheiro na área “Dinheiro guardado”.

Sendo assim, os usuários do banco digital devem realizar o pagamento da fatura para que o dinheiro seja liberado novamente. No entanto, em casos onde os clientes atrasarem o pagamento o valor pode ser utilizado para quitar o pagamento atrasado, bem como os juros, multa e IOF.

“Se você quiser, pode, no futuro, resgatar esse valor reservado e liberá-lo para o saldo da sua conta. Ou seja, esse dinheiro não vai embora – ele só fica guardado enquanto conhecemos mais a respeito do seu comportamento”, explica o Nubank.

Saiba como reservar dinheiro como limite no Nubank

Assim como todas as outras funções do banco digital, o processo de reservar parte do dinheiro disponível na conta como limite deve ser feito diretamente no App. Para isso, os clientes da instituição devem acessar a área de cartões de crédito localizada no menu, selecionar a opção “Ajustar limite” e em seguida clicar em “Reservar como limite”.

Em seguida os clientes devem escolher um valor para reservar, apesar disso, vale lembrar que o dinheiro precisa estar disponível na conta do usuário. Feito isso, basta ler, aceitar os os termos e condições e confirmar a operação digitando a senha de quatro dígitos. Desta forma, o valor reservado poderá ser utilizado como limite de crédito poucos segundos após a confirmação.

O Nubank explica que nos casos em que os usuários só possuem cartão de débito, o crédito é liberado na hora. É importante lembrar que os valores reservados como limite não possuem rendimento. Mais informações sobre a funcionalidade do banco digital podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.