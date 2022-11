Veja como limpar banco de carro facilmente

Quem tem carro, uma vez ou outra, vai acabar sofrendo para retirar pelos e sujeira do banco do carro. Isso é algo bastante comum, e acontece com todos! Sabendo disso, confira essas dicas que separamos para você sobre como limpar banco de carro facilmente e veja o que deve e não deve ser feito nessa situação!

Existem muitos e muitos métodos para retirar sujeiras e manchas do banco do carro, e basta escolher a adequada para sua situação.

Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados antes de começar o processo de limpeza, pois alguns métodos podem agravar ou dificultar a higienização do banco do automóvel. Confira:

Você sabe como limpar banco de carro?

Muitas pessoas já passaram pela situação de um banco de carro sujo! Pelos, farelos, poeira e outras sujeiras impregnam e são difíceis de tirar! Fora as manchas nos bancos que parecem impossíveis de remover!

Essas situações são bastante comuns, e todos já passaram por isso.

Por isso, saber como agir quando acontecer é importante para preservar os bancos do seu automóvel. Para cada tipo de sujeira, há um tipo de limpeza ideal, que irá garantir um resultado final esperado!

Hoje, você verá as dicas de como limpar banco de carro facilmente para cada uma dessas situações, e irá aprender a como manter o estofado sempre impecável!

Como limpar banco de carro facilmente? Veja as dicas!

Você sabe como limpar banco de carro em cada situação? Veja como fazer a higienização correta do estofado!

Pelos

Muitas pessoas com animais de estimação levam os pets soltos dentro do carro. Além dessa prática ser ilegal e perigosa para você e seu bichinho, os pelos do animal irão se prender aos estofados, sendo bastante incômodo para retirar!

Às vezes, o aspirador não é o suficiente para puxar os pelos do estofado, e então é necessário recorrer a outras técnicas.

Utilizar fitas pode ser uma boa opção. Use uma fita larga e de boa qualidade, e que tenha uma boa aderência.

Corte um pedaço e pressione sobre o estofado, você verá que os pelos se fixarão à fita, retirando até os mais difíceis.

Outra opção é uma esponja nova de louças. Utilize a parte verde dela para puxar os pelos, pois eles ficaram grudados no material. A parte amarela da esponja também pode ser utilizada, mas muitas vezes tem uma eficiência menor.

Farelos

Para farelos de comida nos bancos, o primeiro passo é não bater no estofado!

Muitas vezes as pessoas batem a mão ou algum objeto com intuito de fazer o farelo se dispersar.

Isso pode piorar a situação, espalhando os farelos para os outros bancos e locais do carro.

O aspirador é o mais recomendado nesse caso!

Aspire o banco, e depois disso faça a limpeza com um pano úmido e detergente neutro.

Lembre-se de realizar a limpeza num dia quente para que o banco possa secar!

Poeira

Para a poeira vale a mesma dica acima: não bata nos bancos! Isso fará a poeira se dispersar, e poderá causar até alergias. O aspirador é a limpeza com um pano úmido é o ideal!

Manchas

Para manchas em tecidos, o uso de água oxigenada ou alvejante quase sempre funciona. Entretanto, fique atento para a diluição, pois o excesso pode manchar mais ainda o banco!

Na dúvida, é melhor recorrer a um profissional.

Como evitar sujeiras no estofado do automóvel

Se você, assim como a maioria das pessoas, quer evitar ter que limpar o banco do carro, use essas orientações a seu favor!

Evite andar com animais soltos dentro do carro, além de ser uma prática perigosa e ilegal, dificulta a limpeza. Utilize sempre uma caixa de transporte.

Evite também comer alimentos que esfarelam, pois é inevitável que a sujeira vá cair nos bancos. Além, é claro, de líquidos que podem manchar os bancos.

Além disso, em locais com muita poeira, procure andar com vidros fechados, isso irá facilitar não só a limpeza dos bancos como também do automóvel por dentro.

Para facilitar, use capas nos bancos, que são mais fáceis de higienizar!

Essas são algumas das dicas de como limpar o banco do carro facilmente. Conte para nós quais métodos você utiliza para limpar os estofados!

Manter a limpeza do veículo em dia é fundamental para deixar ácaros e fungos bem longe das pessoas que pegam carona com você, além de ser um cuidado com a sua própria saúde também!