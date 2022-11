Veja como obter a 2ª VIA do RG sem pagar nada

Geralmente, quando é necessário realizar a emissão da segunda via do RG, o governo do Estado faz uma cobrança que pode variar de R$ 26 a R$ 96. No entanto, em caso de furto ou roubo, a vítima pode fazer um boletim de ocorrência para emitir um novo documento de forma gratuita.

Até então, só pode ser emitida de graça a primeira via do RG e a renovação aos 18 anos. Também entra na gratuidade a primeira emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Quem pode emitir a 2ª via do RG de graça?

Aqueles que se enquadrarem em uma das situações abaixo podem conseguir a isenção ao emitir a segunda via do RG:

Em casos de furto do documento (no prazo de até 30 dias após o registro do B.O);

Idosos (mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 65 anos);

Desempregados por um período superior a 3 meses (com apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social);

Cidadãos em situação de pobreza ou extrema pobreza (com apresentação do Número de Identificação Social – NIS);

Erros de digitação no documento (constatado em até 90 dias);

Documento danificado ou extraviado devido a desastres naturais (com apresentação de B.O em até 90 dias após o acontecimento).

Cabe salientar que a segunda via deve ser solicitada nos seguintes órgãos:

Secretaria de Segurança Pública;

Poupatempo ou Polícia Civil.

Na ocasião será necessário apresentar documentos como:

2 fotos 3×4;

CPF;

Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento (se for o caso).

Novo RG já pode ser emitida

O novo RG pode ser encontrado em duas versões: a física e a digital. O modelo impresso garante a identificação dos cidadãos que não possuem acesso à internet. Já a versão virtual, pode ser acessada por meio do aplicativo do Governo Federal.

Todavia, é importante destacar que a versão digital só será disponibilizada após a emissão do RG físico. O uso do novo documento foi autorizado em postos migratórios de países do Mercosul. Nos demais, ainda será necessário o Passaporte.