Veja como pagar seus boletos com o cartão de crédito do Nubank

Desde o início da pandemia da Covid-19, a situação financeira de milhares brasileiros têm sido difícil. Em muitos casos, o salário mínimo não tem arcado com todas as necessidades estabelecidas na Constituição Federal.

Por este motivo, e na tentativa de facilitar a vida dos cidadãos, algumas instituições financeiras disponibilizaram uma forma de ajudar a população no que se refere ao pagamento dos boletos. Veja mais detalhes a seguir!

Pagamento de boletos pelo cartão de crédito do Nubank

O Nubank permite que seus clientes utilizem o cartão de crédito da fintech para realizar pagamentos de boletos. Além de facilitar o pagamento das contas quando não se tem dinheiro disponível, a função é ideal para quem deseja reunir seus gastos em um único lugar.

Com o recurso, os usuários do roxinho ainda podem parcelar os boletos, contudo, a operação acrescenta juros. Para pagar os boletos via cartão de crédito é bem simples. Basta seguir esses passos:

Em primeiro lugar, você deve abrir o aplicativo da Nubank no seu celular;

Clique na aba “pagar”;

Vá até a opção que diz “pagar boleto com cartão de crédito”;

Em seguida, você pode ler o código de barras com a câmera do celular ou digitar os números manualmente;

Clique na seta para continuar e caso deseje parcelar, escolha a quantidade de vezes que o valor será dividido;

Após isso, clique em “Pagar” e insera a senha do seu cartão;

Assim, o pagamento já terá sido efetuado.

Ademais, através dessa oportunidade, é possível acumular pontos e ganhar cashbacks. Essa é uma grande vantagem que garante a devolução de parte do seu dinheiro gasto na compra.

Limite Adicional do Nubank

A fintech lançou o “Limite Adicional” para pagamentos de boletos no cartão de crédito. Isso significa que os clientes podem contar com um limite maior no roxinho (apelido dado ao cartão de crédito da empresa) para fazer pagamentos de boletos.

No entanto, a princípio, apenas um grupo de clientes tem acesso ao novo recurso do Nubank, uma vez que o banco digital está disponibilizando o Limite Adicional de forma gradativa. Desse modo, os usuários podem usar o cartão para pagar contas, sem comprometer o crédito que já possuía.

O valor liberado no recurso varia para cada cliente, considerando os mesmos critérios tradicionais utilizados pela empresa, como a análise prévia de crédito. Todavia, o usuário pode conferir quanto tem disponível na hora de pagar um boleto com o cartão de crédito.

Neste sentido, caso possua limite, será notificado assim que escolher o pagamento pelo cartão de crédito. Todavia, vale ressaltar que o limite também pode variar, ou seja, pode não ser o mesmo de um mês para o outro.

Por fim, além da vantagem do próprio recurso, o Limite Adicional não cobra nenhum tipo de taxa. Ademais, os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) são os mesmos aplicados na função de pagamento de boletos pelo cartão de crédito.

Veja a seguir como pagar um boleto pelo cartão de crédito usando o Limite Adicional:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela inicial, clique em “Pagar”; Selecione “Pagar boletos”; Escaneie o boleto ou digitar o código de barras; Selecione “Escolher forma de pagamento” – nesta tela, caso tenha limite adicional disponível, a informação será mostrada aqui; Clique em “Cartão de crédito” e escolher o número de parcelas; Verifique as informações do pagamento; Toque em “Pagar”, inserir sua senha de 4 dígitos para confirmar e pronto.