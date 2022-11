veja como saber se você pode receber até R$ 1 mil

Milhares de pessoas que possuem o direito de receber até R$ 1 mil do FGTS extraordinário ainda não sacaram a quantia e não fizeram nenhum tipo de movimentação. A Caixa Econômica Federal lembra que o uso do saldo só será permitido até o dia 15 de dezembro. Depois desta data, o dinheiro será retido no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mais uma vez.

Mas afinal de contas, como é possível confirmar se você está no grupo de cidadãos que têm direito, mas ainda não movimentou o saldo? Ainda tomando como base as informações do banco, não é preciso sair de casa para realizar a verificação. Basta abrir o site oficial do FGTS, ou o app de mesmo nome, inserir as suas informações pessoais e consultar os dados.

Pelos canais digitais, é possível clicar na opção de FGTS extraordinário e saber exatamente qual é o valor que está creditado em sua Conta Poupança Social Digital. Além disso, também é possível confirmar qual foi a data exata de liberação da quantia em seu nome. Caso o dinheiro esteja disponível, o cidadão poderá realizar a movimentação através do aplicativo Caixa Tem.

Também através dos canais digitais do FGTS, o indivíduo poderá informar que não quer receber o saldo neste momento. Assim, o montante volta diretamente para a conta do trabalhador, para que ele possa utilizar a quantia em uma outra data. De toda forma, há ainda a opção de não mexer no depósito até o dia 15 de dezembro. O dinheiro vai voltar para a conta da mesma forma.

Todos estes procedimentos citados acima também podem ser realizados diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Assim, o cidadão que prefere realizar o processo de consulta diretamente com um atendente, pode se deslocar até um dos pontos de atendimento presencial da Caixa Econômica para realizar o pedido.

Prazo chegando ao fim

Ainda segundo as informações oficiais da Caixa, o prazo para que o cidadão afirme que não quer receber o dinheiro do FGTS extraordinário, mesmo depois do recebimento da quantia, vai acabar na próxima sexta-feira (11).

Depois deste prazo, não será mais possível pedir a devolução da quantia para a sua conta. De todo modo, é preciso frisar que basta não mexer no saldo para que o dinheiro volte para o Fundo de Garantia normalmente depois do dia 15 de dezembro.

Alerta da Caixa

Recentemente, a Caixa Econômica Federal lançou uma alerta afirmando que as pessoas precisam tomar cuidado com as tentativas de golpes envolvendo o Fundo de Garantia. Criminosos costumam se aproveitar desses momentos para tentar fazer mais vítimas.

“A CAIXA ressalta que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp”, disse o banco por meio de uma nota pública.

FGTS extraordinário

O FGTS extraordinário é uma espécie de nova fase de liberação do dinheiro das contas para o trabalhador. Especificamente neste caso, as liberações começaram no dia 20 de abril de 2022, e o calendário de depósitos obedeceu o mês de aniversário de cada trabalhador.

O valor do saque não pode ultrapassar a marca de R$ 1 mil por pessoa. Mesmo que o cidadão tenha mais dinheiro disponível em sua conta, ele só poderá realizar a retirada até este determinado ponto.