veja como se faz bolo de brigadeiro gelado

Hummm… nada melhor do que um bolo delicioso de brigadeiro para a sobremesa ou para o lanche da tarde. E quando a receita é fácil de fazer? Melhor ainda. Confira abaixo o modo de preparo:

Ingredientes:

· 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 4 ovos

· 1 xícara (chá) de óleo

· 1 xícara (chá) de leite

· 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1 xícara (chá) de chocolate em pó

· 1 colher (sopa) de fermento em pó

· Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

· Chocolate granulado para polvilhar

· Cerejas em calda escorrida para decorar

Recheio e cobertura

· 2 latas de leite condensado

· 150g de chocolate ao leite picado

· 6 colheres (sopa) de achocolatado em flocos tipo Ovomaltine

· 3 colheres (sopa) de manteiga

· 1/2 xícara (chá) de creme de leite

· 1/2 xícara (chá) de cereja em calda escorrida picada

Modo de preparo: Bata na batedeira o açúcar, os ovos, o óleo e o leite. Transfira para uma vasilha, adicione a farinha, o chocolate, o fermento e misture com uma colher. Despeje em uma fôrma de 22cm x 30cm untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até assar e dourar. Deixe esfriar, desenforme e corte ao meio, na horizontal. Para o recheio, leve ao fogo médio o leite condensado, o chocolate, o ovomaltine e a manteiga, mexendo até engrossar.

Divida em 2 partes e deixe amornar. Misture o creme de leite em uma parte do creme e, na outra, misture a cereja picada. Coloque uma parte do bolo em uma travessa e faça uma camada com o creme com cereja. Coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com o creme de chocolate sem cereja. Polvilhe com granulado e leve à geladeira por 2 horas. Retire, corte em quadrados, decore com cereja e sirva.

