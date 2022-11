Veja como transferir o seu benefício do INSS para outra conta

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que desejam transferir o pagamento do benefício para outro banco, podem realizar o procedimento de forma rápida e fácil. Portanto, para saber como fazer isso, confira as dias abaixo.

Transferências do benefício do INSS

Primeiramente, você precisa identificar o seu tipo de transferência:

Transferência para outro banco : Para transferir o pagamento do seu benefício para outro banco, basta ir até a sua agencia atual e solicitar a portabilidade do abono para a instituição desejada.

: Para transferir o pagamento do seu benefício para outro banco, basta ir até a sua agencia atual e solicitar a portabilidade do abono para a instituição desejada. Troca de agência : Neste caso, basta ir até a nova agência e pedir a transferência.

: Neste caso, basta ir até a nova agência e pedir a transferência. Transferir o recebimento de conta corrente para poupança : Basta ir até a agência do banco em que recebe o benefício.

: Basta ir até a agência do banco em que recebe o benefício. Transferência de conta corrente ou poupança para cartão de benefício : Será necessário comparecer em uma unidade do INSS .

: Será necessário comparecer em uma unidade do . Transferir o recebimento de conta corrente/poupança para cartão magnético: O procedimento deve ser realizado através do App Meu INSS, veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS; Faça login no sistema com o seu CPF e senha; Escolha a opção “Agendamentos/Requerimentos” e depois clique em “Novo requerimento”; Na caixa de busca, digite a palavra “pagamento” e selecione “Alterar Local ou Forma de Pagamento”; Anexe os dados da conta-corrente ou poupança em que deseja receber o benefício; Clique em “Avançar”, leia as informações e conclua a operação.

Cartão do benefício

Como já é sabido por muitos beneficiários, a Caixa Econômica Federal possibilita que o segurado saque o benefício em qualquer Unidade Lotérica, terminais de autoatendimento CAIXA, nos Correspondentes CAIXA Aqui ou nas agências da instituição utilizando seu cartão e senha pessoal. Confira os limites de saque nos canais mencionados:

Unidade Lotérica: até R$ 7.000,00;

Autoatendimento: até R$ 3.500,00;

CAIXA Aqui: valor do benefício;

Agência: valor do benefício.

Para mais informações, basta acessar o site e a Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h, para atendimento.