veja confrontos das oitavas de final

A Uefa sorteou nesta segunda-feira (7) os confrontos das oitavas de final da Champions League. O Liverpool vai encarar novamente o Realmente – os times se enfrentaram na final da edição passada – e o Paris Saint-Germain, de Neymar, terá pela frente o Bayern de Munique.

Confira os confrontos das oitavas da Champions

RB Leipzig x Manchester City

Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Internazionale x Porto

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

O regulamento do sorteio impedia que os primeiros colocados de cada grupo enfrentassem os segundos colocados das mesmas chaves. Além disso, times do mesmo país também não podiam se cruzar.

Nesta edição, o gol fora de casa não vale mais como critério de desempate. Caso haja empate no placar agregado das duas partidas, a decisão vai para a prorrogação e pênaltis.

Os jogos de ida das oitavas de final serão nos dias 14,15, 21 e 22 de fevereiro de 2023, e as partidas de volta ocorrem nos dias 7, 8, 14 e 15 de março. A Uefa vai sortear os confrontos das quartas de final e o caminho até a decisão no dia 17 de março do ano que vem.

