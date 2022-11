veja datas e saiba como se inscrever

Foto: Divulgação

O Circuito Sesc de Corridas na Bahia 2022 acontecerá nos dias 3, em Itaparica, e 11 de dezembro, em Salvador. O evento traz circuitos de 3km (faixa etária livre), 5km (14 anos +) e 10km (18 anos ou +). Os interessados devem se inscrever no site e contribuir com alimentos não perecíveis.

Em Itaparica são 500 vagas disponíveis e a corrida acontecerá a tarde, com largada às 16h30, no Forte de São Lourenço. Já em Salvador são 5.000 vagas disponíveis e o evento acontece pela manhã, com largada às 7h, na Praça de Piatã.

Foto: Divulgação

A novidade deste ano é que o interessado que efetivar sua inscrição através da entrega dos alimentos poderá usufruir da Rede Sesc de Hospedagem com desconto na tarifa do final de semana das respectivas corridas: Grande Hotel Sesc Itaparica (2 a 4 de dezembro) e Sesc Piatã (9 a 11 de dezembro).

O pacote de hospedagem inclui café da manhã, almoço (no sábado) e jantar e o desconto é aplicado para todos os hóspedes do apartamento, devendo ao menos um estar devidamente inscrito no Circuito Sesc de Corridas.

O calendário de 2022 contemplou 21 cidades, sendo Itaparica e Salvador as duas últimas etapas do Circuito. Ao todo foram 17.100 vagas ofertadas em todo o estado e previsão de arrecadação de mais de 115 toneladas de alimentos, doados à Instituições sociais de cada município, cadastradas no Mesa Brasil Sesc.

