Veja dicas de looks para curtir o AFROPUNK Bahia 2022

Foto: Reprodução/Instagram

A edição deste ano do AFROPUNK Bahia está com tudo em cima para acontecer. Palco montado, estrutura em finalização e todos os outros preparativos para receber o público em andamento. Mas quem vai curtir o festival já está pronto para a experiência?

Confira os horários de apresentação dos artistas

Confira tudo sobre o AFROPUNK Bahia 2022

O evento será realizado no Parque de Exposições, em Salvador, no sábado (26) e domingo (27). Um dos pontos mais importantes da festa são os looks do público. No ano passado, a galera deu um show na produção e fez do festival algo ainda mais lindo.

Neste ano, o AFROPUNK Bahia chega à segunda edição e promete. Nas redes sociais, ainda há quem comente sobre as dúvidas para a roupa deste ano. Nesta sexta-feira (25), o iBahia reuniu algumas sugestões de looks para quem ainda não decidiu o que vai usar poder se inspirar. Confira abaixo:

Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Leia mais sobre Afropunk Bahia 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.

Veja também: Ação oferece maquiagem, pinturas étnicas e outros serviços no AFROPUNK Bahia 2022

Psirico promete show retrô com samba de roda e convidados especiais no AFROPUNK Bahia 2022

Metrô terá esquema especial de funcionamento para o AFROPUNK Bahia 2022; veja mudanças

Afropunk Bahiaafropunk bahia 2022EstiloLookModaRoupas