veja dicas para não zerar a prova de redação

No próximo domingo (13), estudantes de todas as regiões do país se mobilizarão para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Já neste primeiro dia de provas, há uma grande expectativa para o tema da redação. Para parte importante dos estudantes, este é um ponto de maior dificuldade, mas de todo modo o texto que será escrito poderá ser decisivo.

Em alguns casos específicos, a redação escrita pelo aluno pode ser oficialmente zerada pela banca examinadora. Neste sentido, separamos alguns pontos que podem fazer com que o texto seja anulado. Assim, estudantes poderão fugir das pegadinhas e entregar um texto minimamente satisfatório que poderá fazer a nota geral do exame subir.

O que pode zerar a redação do Enem

Fuga ao tema

Um dos pontos que podem zerar a nota da redação é a questão da fuga ao tema. O exame vai conferir ao estudante um tema para o texto e fornecerá alguns artigos de apoio. O aluno precisa tomar cuidado para não acabar fugindo da proposta que foi indicada. Na maioria das vezes, o estudante faz este movimento no intuito de puxar o assunto para uma área em que ele tem mais domínio. É preciso tomar cuidado para não se deixar levar.

Folha em branco

Outro ponto que também pode gerar uma anulação da redação é a entrega da folha em branco. Em alguns casos, alunos escrevem o texto apenas na folha de rascunho e, talvez por falta de tempo, não passam depois para a folha oficial. Mesmo que a redação esteja muito boa, ela não será corrigida se estiver apenas na folha de rascunho.

Não usar um texto argumentativo

O estilo de texto de uma redação do ENEM precisa ser de caráter argumentativo. Isto significa que o aluno não poderá entregar outro formato na prova. O estudante não vai poder enviar um poema, um texto jornalístico ou uma música, por exemplo. É preciso entregar uma produção com introdução, desenvolvimento e conclusão das suas ideiaa.

Tamanho do texto

O aluno também deve atentar para o tamanho do texto que ele apresentará na prova. Redações com menos de sete linhas serão automaticamente canceladas pela banca.

Legibilidade

Atenção também para a questão da legibilidade. O aluno não precisa necessariamente alterar a sua forma de escrever, mas ele precisa fazer o possível para que o seu texto não seja de difícil compreensão. Lembre-se de que alguém vai precisar entender o que você está escrevendo para poder saber quais são os seus argumentos.

E os direitos humanos?

Um dos pontos mais polêmicos sobre a redação do ENEM gira em torno da questão do desrespeito aos Direitos Humanos. Até o ano de 2017, a regra geral era de que se um aluno desrespeitasse estes valores na sua redação, ele poderia ter a nota do seu texto automaticamente zerada pela banca examinadora.

Contudo, este sistema mudou. Desde então, a redação do ENEM não pode mais ser zerada apenas por causa do desrespeito aos direitos humanos. A decisão foi chancelada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Seja como for, o aluno precisa tomar cuidado com estes movimentos porque mesmo que a redação não seja zerada, o aluno poderá perder até 200 pontos, caso o desrespeito aos direitos humanos esteja claramente expresso no seu texto.