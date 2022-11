veja dicas para se preparar

O edital da Receita Federal está próximo do lançamento. Com isso, muitos profissionais estão esperando ansiosos por essa publicação.

O concurso prevê o preenchimento de 699 vagas com salários iniciais de mais de R$ 20 mil.

Contudo, a concorrência pode ser grande. Por isso, saber de algumas dicas para se preparar para o certame são indispensáveis.

Pensando nisso, trouxemos diversas informações importantes sobre o concurso para você que deseja conquistar uma das vagas disponíveis. Quer saber mais sobre isso? Então, é só ler até o final para ficar por dentro de tudo.

Status do concurso da Receita Federal

O concurso da Receita Federal já foi autorizado e a banca já está definida e por conta disso, a publicação do edital é iminente.

O prazo dado pelo Ministério da Economia para a publicação foi de 6 meses. Então, por isso, a previsão é de que seja feita até o dia 10 de dezembro de 2022.

A banca contratada foi a FGV. Pois, ela será a responsável pela publicação do edital, recebimento das candidaturas e aplicação das provas.

Como será o concurso da Receita Federal

Apesar do edital ainda não ter sido publicado, já é possível fazer previsões quanto ao funcionamento da aplicação das provas.

Segundo o Projeto Básico, as avaliações dos candidatos devem ocorrer em duas etapas.

Na primeira, serão aplicadas as provas objetivas, que devem conter questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, entre outras disciplinas. Além disso, ainda além das provas discursivas, com redações.

Enquanto, na segunda etapa serão avaliados os Cursos de Formação de cada candidato.

Vagas, caga horária e salários do concurso da Receita Federal

Uma das principais características que atrai milhares de profissionais para o concurso da Receita Federal são os salários ofertados. A propósito, as vagas serão distribuídas entre os cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário.

No caso dos auditores fiscais, o salário inicial é de cerca de R$ 21 mil mais R$ 3 mil de bonificação. Por exemplo, no topo da carreira um auditor fiscal pode ganhar até R$ 30 mil por mês.

Já os analistas tributários têm um salário inicial de cerca de R$ 11 mil mais R$1,8 mil de bonificação, chegando a R$ 18 mil no topo da carreira. A propósito, para ambos os cargos, a carga horária será de 8 horas por dia, somando 40 horas por semana.

Benefícios dos servidores aprovados no concurso

Além dos ótimos salários ofertados, os candidatos aprovados no concurso da Receita Federal receberão os seguintes benefícios:

Vale alimentação de R$ 458,00 por mês;

Auxílio Saúde de R$ 106,50 por pessoa;

Benefício Pré-escolar de, no máximo, R$ 321,00;

Adicional de periculosidade ou insalubridade entre 10 a 15% do salário para quem trabalha em fronteiras, aeroportos, etc;

Por fim, adicional noturno R$ 1,5 mil para quem trabalhar com escala.

O que é preciso para prestar o concurso

Este é um dos concursos mais aguardados pelos profissionais durante o ano o concurso da Receita Federal não tem grandes exigências.

Isso porque, para se candidatar, fazer as provas e ocupar uma das vagas disponíveis basta que o candidato tenha ensino superior completo.

Ademais, não existe uma área em específico em que o profissional precisa ter se especializado. Afinal, um diploma de formação superior em qualquer área é aceito.

Lotação dos aprovados

O concurso da Receita Federal terá abrangência nacional com vagas localizadas em todas as unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Quem for aprovado no certame, será lotado nas Unidades Centrais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Brasília ou em uma das unidades descentralizadas espalhadas por todo território nacional.

Como se preparar para o concurso da Receita Federal

A melhor forma de se preparar para o concurso da Receita Federal, é observando a última edição, aplicada em 2014.

Na época, os candidatos passaram por três etapas: prova objetiva, prova discursiva e sindicância de vida pregressa.

A prova objetiva foi de caráter eliminatório e classificatório, com valor máximo de 70 pontos. Assim, as questões foram divididas entre as seguintes matérias:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa e Espanhol;

Raciocínio lógico;

Administração Pública e Geral;

Direito Constitucional e Administrativo.

Além disso, também aconteceu a aplicação de provas de conhecimentos específicos com valor máximo de 140 pontos. Assim, a prova teve questões de contabilidade geral, auditoria, entre outros.

O concurso da Receita Federal pode ser uma grande oportunidade para você. Por isso, comece a se preparar e fique de olho na publicação do edital.