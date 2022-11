veja fotos do 2º dia com Daniella Mercury, Alinnee Ludmilla

Foto: Reprodução/Ag News

O segundo dia de festa da Micareta Salvador, no sábado (5), foi cheio de novidades! Com shows de Daniela Mercury, Ludmilla, Alinne e Márcia Freire, o evento agitou soteropolitanos durante toda a noite.

Daniela Mercury chegou para a festa em um trio diferenciado e inspirado no mais recente meme que viralizou nas redes sociais. Em seu carro, a cantoria tinha seu próprio “patriota pendurado em caminhão”, em referência ao vídeo de bolsonarista que se agarrou a caminhão durante manifestações nas estradas.

O show da artista foi animado e para além de suas músicas clássicas como “Maimbé Dandá” e o “Canto da Cidade”, a artista cantou clássicos da Música Popular Brasileira. Daniela também aproveitou a oportunidade para comemorar a vitória de Lula nas eleições.

Logo depois, a cantora Alinne subiu ao palco. Com um look inspirado da bandeira do Brasil, a artista cantou com Daniela algumas músicas da banda Legião Urbana antes de começar seu show. Em suas redes sociais, a cantora também comemorou a vitória de Luiz Inácio para a Presidência da República.

A cantora Ludmillla também se apresentou na noite de sábado. Em suas rede sociais, Lud chegou a reclamar de estar sentindo dores nas costas e que estava fazendo os shows “na raça”.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Porém, a apresentação da artista agitou os baianos, que lotaram o espaço para vê-la. Confira abaixo fotos do evento:

Foto: Ag News

Foto: Ag News

Foto: Ag News

Foto: Ag News

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.