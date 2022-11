Veja histórias do Snapchat sem que eles saibam: Visualizador de histórias do Snapchat 2023

Devido à singularidade do aplicativo, o Snapchat adquiriu popularidade instantaneamente após ser lançado. Sua melhor característica é que ninguém pode capturar qualquer snap que você compartilhar, independentemente do tipo de imagem que você enviar.

As imagens do Snapchat ficam visíveis em seu perfil por 24 horas e você é informado sobre quantas pessoas as visualizaram. Se você não quer estar na lista de observação deles, o que você faz? Como você pode acessar o Snapchat Stories de forma privada?

As pessoas que você segue em sites de mídia social como Facebook, Instagram, Snapchat ou WhatsApp estão cientes de que você visualiza suas histórias. Se a privacidade é um problema para você, talvez você queira espionar esses artigos sem o conhecimento do autor da postagem.

Como resultado, esta postagem passa por sete métodos para visualizar as histórias do Snapchat secretamente. Existe um método direto para visualizar a história do Snapchat de outra pessoa sem o seu conhecimento.

Aprenda a assistir histórias do Snapchat anonimamente

O Snapchat é um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas e compartilhamento de mídia. Facilita a interação com amigos, troca de imagens e vídeos (conhecidos como Snaps), assistir histórias ao vivo de todo o mundo e saber das últimas novidades no Discover. O software possui vários filtros, excelentes ferramentas e recursos interessantes. Por conta disso, o Snapchat rapidamente ultrapassou outras plataformas como a mais utilizada entre os usuários. Ele serve como um repositório de memórias que são compartilhadas instantaneamente por meio de Snaps, guardadas para sempre em Stories e curtidas em grupos.



As pessoas se gabam dos melhores momentos de suas histórias e, como amigos, você compartilha essas memórias com elas. Você deve dar crédito ao aplicativo e à sua preocupação em perder algo orientado por colegas. Você não pode ignorá-los, independentemente de como se sente sobre eles. já que todos em seu círculo social – amigos, colegas e todos os outros – estão ocupados socializando aqui.

É único porque ninguém pode copiar ou salvar suas postagens sem primeiro notificá-lo. Além disso, você verá uma lista de quem viu suas postagens e elas permanecerão no ar por 24 horas. Mas você já pensou que poderia ver a história do Snapchat de alguém secretamente? Você já precisou verificar as histórias de um usuário, mas se absteve de medo de que eles pudessem descobrir?

Como verificar quantas pessoas viram sua história no Snapchat

Se você acabou de entrar no Snapchat e compartilhou uma história, pode estar curioso para saber quem assistiu e fez uma captura de tela. Para fazer isso, execute as seguintes ações:

Determine o número de espectadores da sua história no Snapchat

Toque no aplicativo Snapchat em seu telefone ou tablet.

Selecione os “ Perfil ” no menu.

” no menu. Você pode ver as histórias que compartilhou tocando em “ Minha história. “

“ Deslizar para cima exibirá uma lista de visualizadores dessa história, para que você possa ver quem a viu.

Quem pode ver minha história no Snapchat?

O Snapchat permite impedir que os usuários vejam suas histórias, mas você deve ajustar as configurações de sua história para fazer isso. Três opções são mostradas abaixo para o Snapchat: Todos, Meus amigos e Personalizado.

Como alterar as configurações de privacidade da sua história do Snapchat:

Basta executar o aplicativo Snapchat e ir para o “ Perfil ” seção.

” seção. Depois disso, escolha Configurações (o ícone de engrenagem) em Perfil.



Clique em “ Ver minha história ” debaixo “ Quem pode ver minha história? ”



” debaixo “ ” As opções listadas abaixo agora estarão visíveis. Dependendo das circunstâncias, você pode selecionar Todos, Meus amigos ou Personalizado.



Como assistir histórias no Snapchat anonimamente

De acordo com o Snapchat e a maioria das redes sociais, as histórias podem ser visualizadas por 24 horas antes de desaparecerem automaticamente.

Portanto, os usuários que os seguiram ainda poderão saber quem visualizou suas histórias, mesmo depois que as histórias compartilhadas forem apagadas.

O Snapchat não oferece uma maneira direta de visualizar histórias compartilhadas, o que geralmente é uma boa decisão.

Os usuários ainda podem contornar isso usando alguns métodos inteligentes que permitem navegar pelas histórias no perfil de outro usuário sem deixar que suas atividades sejam conhecidas. Vamos falar sobre como essa técnica funciona.

Como visualizar histórias do Snapchat secretamente 2023

Aqui está um tutorial passo a passo sobre vendo histórias do Snapchat em segredo usando várias técnicas.

1. Desativando dados móveis ou WiFi

Você pode visualizar facilmente a história do Snapchat de outra pessoa desativando os dados móveis ou o Wi-Fi.

Desativar os dados móveis ou WiFi permitirá que você assistir histórias do Snapchat anonimamente.

Você deve entrar antes de poder acessar sua conta do Snapchat.



Em seguida, toque no ícone História localizado na parte inferior da tela.



Depois de chegar à página Histórias, você deve recarregar o site e aguardar o carregamento de todas as histórias. Nunca abra nenhuma das histórias de outra pessoa se não quiser que ela saiba que você visualizou a página da história dela.



Depois de atualizar a página de histórias, saia do aplicativo Snapchat e desligue seus dados móveis. Além disso, você precisa parar de usar WiFi se estiver.

Se você está perguntando por que é porque o Snap disponibiliza as histórias neste formato.



Reinicie o Snapchat em seu smartphone. Para ver as histórias do Snapchat anonimamente, toque no ícone da história na parte inferior da tela.



Você pode ver a história do Snapchat de alguém secretamente se tocar em uma das histórias pré-carregadas.



Ao visualizar a história, verifique se o seu dispositivo móvel está no modo avião ou se você desativou o Wi-Fi e os dados móveis.

2. Usando o recurso Snapchat Discover

Usando o “Snapchat Descubra” é possível ler a história de alguém no Snapchat sem que ela saiba.

Etapas para usar a função Descobrir para visualizar uma história do Snapchat:

Abra o aplicativo Snapchat em seu telefone.

Na página inicial, deslize para a esquerda para acessar a guia Snapchat Discover. Figuras públicas, sites e outras pessoas podem fazer upload das histórias mais recentes aqui.



No “ Descobrir ” tela, role até encontrar o artigo que deseja ler.

” tela, role até encontrar o artigo que deseja ler. Depois de localizar o perfil, toque nele para ver sua história.

Além disso, você pode compartilhar esta história do Snapchat com seus amigos. Pressionar e segurar o botão de histórias abrirá esta opção. O vídeo pode ser personalizado e enviado por mensagem de texto para amigos.

3. Usando uma conta diferente do Snapchat

Usando uma conta diferente do Snapchat, você pode ver a história do Snapchat de outra pessoa.

Como visualizar uma história do Snapchat de alguém usando uma conta diferente do Snapchat:

Crie sua nova conta do Snapchat. No Snapchat, você pode ver a história de outra pessoa sem que ela saiba que você tem uma segunda conta, o que mantém sua identidade em segredo.

Uma técnica para visualizar secretamente as histórias do Snapchat de alguém é usar o telefone de um amigo.

As muitas dicas e truques desconhecidos do Snapchat melhoram toda a experiência. No entanto, o Snapchat não permite que você visualize o feed de outro usuário secretamente. Você pode acessar secretamente a história do Snapchat de alguém usando métodos não oficiais.

Aqui estão alguns dos principais visualizadores de histórias do Snapchat.

Existem várias maneiras de ver a história do Snapchat. Para quem não quer usar técnicas manuais, várias ferramentas podem ser encontradas online que permitem ver as histórias do Snapchat.

Você pode baixar as seguintes ferramentas do seu dispositivo móvel para ver outras histórias de pessoas do Snapchat:

mSpy

Um dos aplicativos de espionagem mais conhecidos e usados ​​é o mSpy. Você pode usá-lo para rastrear as atividades de seus filhos ou funcionários. Você pode monitorar remotamente a atividade do telefone, incluindo as imagens e vídeos que eles compartilham com outras pessoas, usando plataformas de mídia social como Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram, Instagram Stories e outras.

Fantasma do Snapchat



É uma versão personalizada do Snapchat. Ambos os smartphones Android e iOS (iPhone) o suportam. Ao usar esta versão significativamente modificada do software, você pode ignorar os theSnapchattions impostos pelo aplicativo Snapchat original.

SpyFoneName

Você pode baixar o aplicativo SpyFone na App Store ou no site SpyFone em spyfone.com. Usando este aplicativo gratuito, você pode ficar de olho nas atividades de seus entes queridos e de seus filhos. Os usuários podem visualizar secretamente a atividade do Snapchat de outras pessoas.

Coco Spy

Um dos melhores aplicativos de espionagem é o Coco Spy, que pode ser usado como uma ferramenta de espionagem do Snapchat para acessar secretamente as histórias de outras pessoas. O Snapchat é 100% seguro e funciona com smartphones iOS e Android.



O espião da verdade

Com a ajuda desta ferramenta de espionagem, os usuários podem ficar de olho em outros usuários sem que eles saibam que estão sendo observados. Você pode usar o aplicativo para visualizar a história, que funciona com dispositivos Android e iPhone.

Spyzie



Um dos melhores aplicativos para espionar celulares é o Spyzie. 100% de segurança é garantida para os usuários. Ele pode ser usado para ficar de olho nas ações de seus filhos e funcionários durante o trabalho.

Conclusão

Você pode postar fotos e vídeos como histórias no conhecido site de rede social Snapchat. Você pode achar as dicas acima úteis se às vezes quiser ver o Histórias do Snapchat anonimamente.

Além disso, você pode assistir a um usuário do Snapchat ou outra plataforma de mídia social usando os principais aplicativos do Snapchat para saber sobre suas atividades. Sinta-se à vontade para compartilhar este guia com seus amigos.

