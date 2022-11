Veja lista de unidades com testagem da Covid-19 em Salvador

Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador informou, nesta semana, a lista de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Saúde da Família (USF) que disponibilizam testagens gratuitas de Covid-19. Os atendimentos podem ser feitos das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O teste rápido é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete). O método ocorre de forma prática e rápida, e o resultado é liberado em até 45 minutos.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em caso positivo e se os sintomas estiverem leves, o paciente é orientado a iniciar o isolamento domiciliar, tendo acompanhamento remoto da SMS, através do programa Salvador Protege.

Em casos mais graves, a prefeitura avaliará a necessidade de encaminhamento para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou internamento hospitalar em leito clínico ou de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As unidades de saúde podem ser consultadas no site do órgão.

Veja lista abaixo de unidades que realizam o teste rápido

Centro Histórico

UBS 19º CS Pelourinho

UBS Santo Antônio

Itapagipe

UBS Virgílio de Carvalho – Bonfim

São Caetano / Valéria

USF Lagoa da Paixão – Nova Brasília de Valéria

USF Jaqueira do Carneiro – Largo do Retiro

Brotas

USF Candeal Pequeno

USF Mário Andréa (14º CS) – Sete Portas

Barra / Rio Vermelho

USF Ivone Silveira – Calabar

Boca do Rio

Itapuã

USF Parque São Cristóvão

USF Vila Verde

USF CEASA I e II

USF São Cristóvão

USF KM 17 – Itapuã

USF Alto do Coqueirinho

Cabula/Beirú: apenas as pessoas que moram na área de abrangência deste Distrito Sanitário serão testadas. A medida acontece por conta de um projeto científico sobre o perfil epidemiológico na região feito em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). É necessário o comprovante de residência.

UBS Calabetão

USF Calabetão

USF Professor Guilherme Rodrigues – Arenoso

USF Alto da Cachoeirinha – Cabula VI

USF Resgate

USF Mata Escura

UBS Eunisio Teixeira – Saboeiro

USF Doron

UBS Rodrigo Argolo – Tancredo Neves

USF Professor Humberto Castro Lima – Pernambués

USF Saramandaia

USF Arraial do Retiro

USF Barreiras

USF Padre Maurício Abel – São Gonçalo

USF Raimundo Agripino – Sussuarana

UBS Arenoso

Pau da Lima

USF Canabrava

UBS Canabrava

USF Gal Costa – São Marcos

USF Vila Canária

Subúrbio Ferroviário

USF Colinas de Periperi

USF Rio Sena

USF Vila Fraternidade – Fazenda Coutos

USF Bate Coração – Paripe

Cajazeiras

USF Palestina

USF Jaguaripe I – Fazenda Grande II

USF Fazenda Grande III

