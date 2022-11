Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta quinta (24)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 169 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (24). Entre as oportunidades, estão vagas para pizzaiolo, ajudante de montagem, repositor de hortifrut e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e em sistemas da Receita Federal e SEFAZ

Salário: R$2.500,00 + benefícios

02 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: ter experiência com serviços de borracharia com veículos pesados

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Médio incompleto

Obrigatório possuir CNH A

Salário:R$ 1.212,00 + benefícios

03 VAGAS

LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDA

Ensino Superior completo em administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório: disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário: R$ 1.424,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$1.424,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: ter experiência na função comprovada em ctps, curso em Refrigeração

05 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: ter experiência com mecânica a diesel

Salário: R$1.450,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH C ou D e curso de operação de máquinas pesadas para trator de esteira

Salário: R$ 2.429,71+ benefícios

02 VAGAS

OPERADOR ESPECIALIZADO DE EXTRUSORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: ter experiência como operador de extrusora balão e fabricação de sacos e sacolas.

02 VAGAS

VAGAS PARA O SINEBAHIA UNIDADE CENTRAL – PITUAÇU

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo – ADM ou RH

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório: ter experiência em departamento pessoal e conhecimento em informática (Pacote Office)

Salário: R$ 2.500,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS PARA UNIDADE CAPAZ – SHOPPING BARRA

GARAGISTA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário: R$ 1.287,94+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

06 Meses de experiência

Salário: R$ 1.371,59+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

Vagas para SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Camareira de hotel Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Suburbana e Cidade baixa, ter disponibilidade para trabalhar à noite. a combinar + benefícios 1 Agente de portaria Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Informática e operação de equipamentos de segurança eletrônica. 1.251,00 + benefícios 1 Porteiro ( Contratação Intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Informática , vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região, ter disponibilidade de horário. a combinar + benefícios 1 Pizzaiolo Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar a noite. 1.437,00 + benefícios 1 Sinaleiro ou Rigger Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Ajudante de Montagem Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Operador de máquinas, com enfâse em Elevador Cremalheira e mini grua Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Repositor de Hortifrut Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro Ondina a combinar + benefícios 2 Padeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência 1.212,00 + benefícios 1 Ajudante Prático Hidráulico (vaga temporária de 120 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisto imprescindível: ter disponibilidade para viajar a combinar + benefícios 3 Ajudante Prático Elétrico (vaga temporária de 120 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisto imprescindível: ter disponibilidade para viajar a combinar + benefícios 3 Eletricista de Projeto ou Predial (vaga temporária de 120 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requistos imprescindíveis: conhecimento projeto e predial e tenha conhecimento obras comerciais e prediais, ter disponibilidade para viajar 2.104,77 + benefícios 3 Encarregado elétrico e instalações (vaga temporária de 120 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requistos imprescindíveis: experiência com elétrica, hidráulica e obras em geral, ter disponibilidade para viajar 3.238,90 + benefícios 3 Encanador de Projetos (vaga temporária de 120 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para viajar, conhecimento em leitura de projeto, pvc, ptr, incêndio e gás e obra. 2.104,77 + benefícios 3 Gerente de Açougue Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com desossa a combinar + benefícios 1 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com desossa a combinar + benefícios 1 Operador de máquina de lavar Ensino médio completo, 6 meses de experiência. 1.400,00 + benefícios 1 Representante comercial autônomo Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter veículo próprio, CNH B, disponibilidade para viajar, desejável ter experiência com vendas de materiais de construção. a combinar + benefícios 1 Operador de turismo Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em outro idioma, ter disponibilidade de horário e vivência em emissão de passagens aéreas. a combinar + benefícios 1 Recepcionista (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Padeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com produção de pães artesanais, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro: Brotas a combinar + benefícios 2 Atendentes de Fatiados Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber manusear máquina de fatiar frios, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairros: Stella Maris, Horto Florestal e Vila Laura a combinar + benefícios 2 Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática a combinar + benefícios 100 Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e para primeiro emprego) Ensino médio completo, sem experiência a combinar + benefícios 1 Operador de Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência para o programa SIMM Mulher e para primeiro emprego) Ensino médio completo, sem experiência, requisito imprescindível: conhecimento de informática a combinar + benefícios 1 TOTAL DE VAGAS: 143

