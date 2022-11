Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta quinta (3)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 204 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (3). Entre as oportunidades, estão vagas para copeiro, operador de loja, barman, recepcionista de hospital e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) (ESTÁGIO)

Ensino Técnico ou Superior incompleto em tecnologia da informação a partir do 1° período

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino

Bolsa auxílio 650,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH B, curso técnico em refrigeração e disponibilidade para realizar viagens curtas

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em manutenção e instalação de ar condicionado

Salário 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

BARMAN – TEMPORARIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefícios

15 VAGAS

CAMAREIRA DE HOTEL – TEMPORARIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.240,00 + benefícios

30 VAGAS

CONTROLADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatória experiência no processo de injeção de sopro, comprovação em CTPS

Salário1.531,50 + benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Superior completo em gastronomia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória formação em gastronomia, curso técnico ou profissionalizante de cozinheiro

Salário1.800,00 + benefícios

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória residir nos bairros de Itapuã, São Cristóvão, paralela, mussurunga, cajazeiras e demais bairros próximos a Lauro de Freitas. Disponibilidade para trabalhar no horário das 14:00h às 22:00h

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com manutenção de motores de caçamba, trator, retro escavadeira, caminhão, CNH D

Salário 1.927,00 + benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo na área de refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em manutenção e instalação de ar condicionado

Salário 1.500,00 + benefícios

05 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING BÍLINGUE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir conhecimento no idioma Espanhol nível avançado (com certificado)

08 VAGAS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso técnico em secretariado, domínio em Excel

01 VAGA

TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatória experiência com manutenção de impressoras comprovada em CTPS, contrato ou declaração, ter trabalhado com assistência técnica, possuir moto e habilitação (A/B)

Salário 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO ANALISTA DE PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir registro profissional regular no MTE e CREA

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ SHOPPING BARRA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 meses de experiência

Salário+benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário+benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

ASCENSORISTA (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

06 meses de experiência

Salário R$1.214,97+benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

06 meses de experiência

Salário R$1.375,00+benefícios que serão informados na entrevista

04 VAGAS

GARÇOM (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental completo

06 meses de experiência

Salário R$1.375,00+benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

LAVADOR DE PRATOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental completo

06 meses de experiência na carteira

Salário R$1.375,00+benefícios que serão informados na entrevista

04 VAGAS

MARCENEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Sem experiência

Salário+benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

TELEFONISTA (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário+benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Sem experiência

Salário R$1.212,00+benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior Incompleto

06 Meses De Experiência

Salário R$1.659,00+benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

06 meses de experiência na carteira

Salário R$1.799,75+benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

CUMIM (PCD)

Exclusivas para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Sem experiência

Salário+benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD)

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Local De Trabalho: Candeias

06 Meses De Experiência na carteira

Salário + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

01 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior Incompleto Em Qualquer Área

Sem Experiência

Salário + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

02 VAGAS

AUXILIAR DE COMPRAS (PCD)

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário 1.214,97 + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

01 VAGAS

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Padeiro de buffet Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Imprescindível vivência no preparo de doces e salgados a combinar + benefícios 1 Cozinheiro de buffet Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Imprescindível vivência no preparo de doces e salgados a combinar + benefícios 1 Mecânico de Automóveis Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável curso na área 1.400,00 + benefícios 1 Recepcionista de hotel ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER ) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e disponibilidade de horário. 1.230,00 + benefícios 2 Operador de loja Intermitente ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO) Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente, zoneada somente para moradores de Salvador. a combinar + benefícios 30 Barman Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Cumim Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Estoquista de Restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para os bairros próximo a Avenida Tancredo Neves, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 1 Ajudante de Sistema Fotovoltaicas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B a combinar + benefícios 1 Instalador de Sistemas Fotovoltaicos Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Orçamento (vaga de jovem aprendiz) Ensino médio incompleto (estar cursando o 3º ano a noite), sem experiência, imprescindível Conhecimento de Autocad e Pacote Office, Conforme a Nova Lei do Aprendizado faixa etária 18 a 22 anos a combinar + benefícios 1 Vendedor interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável vivência com midias sociais e televendas. 1.300,00 + benefícios 2 Operador de Telemarketing ativo e receptivo bilingue espanhol Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter fluência em espanhol, boa dição, disponibilidade total de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 8 Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas Ensino médio completo, 6 meses experiência 1.498,50 + benefícios 10 Montador de Estruturas Metálicas Ensino médio completo, 6 meses experiência 2.554,35 + benefícios 6 Costureira em geral (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Costureira em geral (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho a combinar + benefícios 2 Vendedor interno (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 8 Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática. a combinar + benefícios 1 Agente de portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Operador de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área. a combinar + benefícios 3 NÃO PCD 81 PCD 8 TOTAL DE VAGAS: 89

