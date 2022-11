Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta segunda (21)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 181 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (21). Entre as oportunidades, estão vagas para mecânico de automóveis, atendentes de fatiados, auxiliar de controle de tráfego e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir conhecimento em informática e em Excel

02 VAGAS

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e em sistemas da Receita Federal e SEFAZ

Salário: R$ 2.500,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE MONTAGEM DE TRANSFORMADORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para viagem

Salário: R$ 1.498,40 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório morar na região do Subúrbio

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

CUIDADOR DE PESSOAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso técnico em Enfermagem, experiência com paciente com gastro, bolsa de colostomia e pacientes acamados. Disponibilidade para viagem.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

05 VAGAS

COVEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário 1.214,00 + benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório morar na região do Subúrbio

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

DEPILADORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir certificado de curso em depilação

Salário1.333,20 + benefícios

03 VAGAS

ENVELOPADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

FISCAL DE OPERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir CNH B e experiência na área de transporte

Salário: R$ 1.477,31 + benefícios

03 VAGAS

IMPERMEABILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS (lavador de tapetes)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório morar na região do Subúrbio

Salário 1.273,17 + benefícios

02 VAGAS

MANICURE DE ALONGAMENTOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir certificado do curso de manicure e possuir MEI

03 VAGAS

MARCENEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$1.600,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$1.450,00 + benefícios

01 VAGA

MONITOR INTERNO DE ALARMES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala de 12×36 horas (trabalha um dia e folga outro) e informática intermediária

Salário1.333,93+ benefícios

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com cargas acima de 25 toneladas e CNH E

Ter disponibilidade para viajar e curso MOP

Salário: R$2.032,00 + benefícios

05 VAGAS

SUPERVISOR DE TRANSPORTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH E

Salário: R$2.500,00 + benefícios

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Simões Filho

Salário:R$1.350,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência em venda de CFTV

Salário: R$1.650,00 + benefícios

01 VAGA

Vagas de SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Técnico de enfermagem Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: curso técnico de enfermagem e informática. a combinar + benefícios 10 Auxiliar de Manutenção em Geral Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento na área da construção civil, vivência em áreas: elétrica, hidráulica, pintura, limpeza e etc. 1.333,20 + benefícios 2 Operador de Casa de Máquinas Ensino médio completo, 6 meses de experiência 1.807,37 + benefícios 1 Comprador Ensino superior completo em Administração,Engenharia de Produção ou Logística, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado com compras de material hospitalar. a combinar + benefícios 1 Recepcionista de clínica (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino superior incompleto em Administração, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Mecânico de automóveis Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área . a combinar + benefícios 1 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Ondina, Pituba e Paralela a combinar + benefícios 2 Padeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com produção de pães artesanais, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro: Brotas a combinar + benefícios 2 Atendentes de Fatiados Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber manusear máquina de fatiar frios, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairros: Stella Maris, Horto Florestal e Vila Laura a combinar + benefícios 2 Montador de Sistema Fotovoltaicas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B a combinar + benefícios 1 Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 1 Lavador de veículos Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas. a combinar + benefícios 1 Operador de turismo Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em outro idioma, ter disponibilidade de horário e vivência em emissão de passagens aéreas. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Controle de Tráfego Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento pacote office a combinar + benefícios 1 Barman Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática a combinar + benefícios 100 Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e para primeiro emprego) Ensino médio completo, sem experiência a combinar + benefícios 1 Operador de Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência para o programa SIMM Mulher e para primeiro emprego) Ensino médio completo, sem experiência, requisito imprescindível: conhecimento de informática a combinar + benefícios 1 NÃO PCD:29 PCD:102 TOTAL DE VAGAS:131

