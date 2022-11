Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta terça

Foto: Valter Pontes / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 137 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (8). Entre as oportunidades, estão vagas para auxiliar de crédito, auxiliar de expedição, auxiliar técnico de refrigeração, assistente de administração e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

SineBahia

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis a partir do 4º Período

Bolsa auxílio 650,00 + benefícios

02 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em região próxima ou com fácil acesso a Ceasa

Salário 1.400,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir na região da suburbana

Salário 1.212,00 + benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis a partir do 4º Período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória vivência com balanços patrimoniais e lançamentos e experiência com sistemas

Salário 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis a partir do 4º Período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência no envio de declarações, apuração de impostos e experiência com sistemas

Salário 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em com carros leves (pequenos) e possuir habilidade com pacote Office

Salário 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

BANHISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

BARMAN – TEMPORARIA (90 DIAS)

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefícios

15 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória disponibilidade de horário; possuir cursos profissionalizantes ou técnicos na área da culinária/gastronomia

Salário 1.692,82 + benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no bairro do rio vermelho ou adjacências (Vale das Pedrinhas, Nordeste, Garibaldi, Vila Matos, Chapada do Rio Vermelho, Alto da Ondina, entre outros)

Salário 1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência com produção de doces variados

Salário 1.462,00 + benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA PILOTISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência em máquina reta, tecido plano e no ramo da moda feminina

Salário 1.800,00 + benefícios

02 VAGAS

LÍDER DE SETOR

Ensino superior incompleto em administração, marketing ou áreas afins a partir do 3° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 2.400,00 + benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE TREINAMENTO COMERCIAL

Ensino Superior completo emPedagogia, Psicologia, Hotelaria, Turismo, Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência como instrutor de treinamento na área de hospedagem/hotelaria; possuir experiência em coordenação ou liderança na área de hotelaria (governança, relações públicas, recepção) e saber ministrar treinamentos; conhecimento intermediário em Pacote Office e conhecimento intermediário no idioma espanhol

Salário3.605,43 + benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência na área

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino técnico completo em eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos de NR35 e NR10

Salário2.063,38 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL

Ensino técnico completo em curso técnico em mecânica, eletromecânica ou elétrica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário1.396,00 + benefícios

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Calabar, campo grande, Garcia ou outros bairros próximos a barra

Salário 1.232,00 + benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir na região da suburbana

02 VAGAS

SOCIAL MEDIA

Ensino superior incompleto em marketing a partir do 3° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilidade com redes sociais, Instagram, TikTok, Canva, Photoshop, criação de conteúdos, vídeo, fotos e disponibilidade para trabalhar de Seg. a Sáb.

Salário 1.350,00 + benefícios

01 VAGA

TOSADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

VIDRACEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência na área

01 VAGA

VAGAS PARA O SINEBAHIA CENTRAL – PITUAÇU – DIA 08/11/2022

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em restaurante de Buffet à Kg

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 08/11/2022

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário 1.336,00 + benefícios serão informados na entrevista

VAGAS: 01

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses Experiência na carteira

Conhecimento em Pacote Office (Excel, Word, Power Point)

Salário + benefícios serão informados na entrevista

VAGAS: 06

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário 1.301,86 + benefícios serão informados na entrevista

VAGAS: 01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

03 Meses De Experiência

Salário 1.222,00 + benefícios serão informados na entrevista

VAGAS: 03

SIMM

Padeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Eletrotécnico

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível curso Técnico na área e ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Encanador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Cafeteria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com preparo de todos os tipos de café, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendendor de cosméticos (VAGA EXCLUSIVA AO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Informática e redes sociais.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, com ou sem experiência, imprescindível ter vivência com vendas presenciais e por telefone.

Salário a combinar + benefícios

15 Vagas

Técnico de Refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso técnico na área.

Salário 1.755,64 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de financeiro (estágio)

Ensino superior incompleto em Administração Gestão financeira, Ciências Contábeis (estar cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento em infomática

Bolsa a combinar

1 Vaga

Operador de loja Intermitente ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente, zoneada somente para moradores de Salvador.

Salário a combinar + benefícios

15 Vagas

Recepcionista de hotel (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e disponibilidade de horário.

Salário R$1.230,00 + benefícios

2 Vagas

Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor interno (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Recepcionista de Laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de informática intermediário

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Técnico em Enfermagem do Trabalho (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área e Coren atualizado.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Excel e conhecimento no sistema Sienge.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Agente de portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.