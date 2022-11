Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador

Foto: Valter Pontes / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 95 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (16). Entre as oportunidades, estão vagas para auxiliar de mecânico de autos, assistente de vendas de veículos novos, chefe de cozinha, consultor comercial e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

Vagas do SineBahia

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (ESTÁGIO)

Ensino médio incompleto

Obrigatório possuir ou estar cursando técnico em mecânica automotiva e ter noções de mecânica de automóveis

Bolsa auxílio 420,00 + benefícios

02 VAGAS

ASSISTENTE DE VENDAS DE VEICULOS NOVOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.240,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e CNH ‘B’

Salário 1.240,00 + benefícios

02 VAGAS

CHEFE DE COZINHA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONSULTOR COMERCIAL

Superior incompleto em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’, possuir veiculo próprio, experiência em vendas externas e disponibilidade de horários para realizar viagens visitando os clientes

Salário 1.600,00 + benefícios

03 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em projetos de TELECOM

Salário 2.448,00 + benefícios

01 VAGA

GARÇOM

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e painel solar e CNH ‘B’

01 VAGA

LÍDER DE SETOR

Ensino superior incompleto em administração, marketing ou áreas afins a partir do 3° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 2.400,00 + benefícios

03 VAGAS

MARCENEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência como mecânica a diesel

Salário 1.450,00 + benefícios

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA DE PASTEURIZAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso técnico em eletromecânica ou eletrotécnico

Salário 1.212,00 + benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, registro no CORE, MEI, conhecimento em pacote Office principalmente Excel

02 VAGAS

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Simões Filho

Salário 1.350,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência em venda de CFTV

Salário 1.650,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS PARA O SINEBAHIA UNIDADE CENTRAL – PITUAÇU

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

1° Emprego (não ter experiência anterior)

Obrigatório possuir habilidade com pacote Office (Word e Excel), ter estudado em colégio público, não cursar ensino superior, disponibilidade para trabalhar no turno diurno e o candidato precisa ter interesse em ingressar na faculdade (apresentar nota do Enem 2021), pois a empresa contribui com 50% para auxilio faculdade

Salário 1.212,00 + benefícios

05 VAGAS

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em Administração a partir do 4° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para viajar e alojar e conhecimento em Excel

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA)

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência na carteira

Salário 1.336,00 + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses Experiência na carteira

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGAS

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Açougueiro Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. 1.401 + benefícios 8 Atendente de lanchonete Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivênvia como Operador de caixa. 1.212,00 + benefícios 1 Estoquista Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivênvia como Operador de caixa. 1.212,00 + benefícios 1 Consultor de vendas Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece treinamento e curso de Técnicas Imobiliárias. a combinar + benefícios 10 Consultor de Vendas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual) a combinar + benefícios 1 Lavador de roupa (vaga exclusiva ao programa SIMM Mulher) Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 4 Técnico em manutenção de equipamentos de informática Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36 1.212,00 + benefícios 1 Padeiro Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho a combinar + benefícios 2 Atendente comercial Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e experiência em ambas as áreas: vendas interna e externa, desejável vivência no ramo alimentício a combinar + benefícios 1 Operador de Empilhadeira Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B 1.500,00 + benefícios 1 Gerente de Açougue Ensino médio completo, 6 meses de experiência, im prescindível experiência na área a combinar + benefícios 1 Designer Gráfico Ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou Designer, 6 meses de experiência, requisitos impresindíveis: Experiência com pacote adobe (AI, OS, ID, PR, AE), conhecimento intermediário no programa FIGMA e disponibilidade para morar em São Paulo 3.000,00 + benefícios 1 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas ou Industrial ou Construção Civil Ensino médio completo, 6 meses experiência 1.498,50 + benefícios 10 Barman Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Cumim Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Vendedor interno (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 8 Auxiliar de Rouparia ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, sem experiência. 1.300,00 + benefícios 1 NÃO PCD:57 PCD:1 TOTAL DE VAGAS:58

