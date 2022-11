veja lista restaurantes em Salvador

Foto: Reprodução

Diferente do que muitos acreditam, o veganismo se trata de uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais. Isso não inclui só o que o vegano vai vestir, mas também os móveis e principalmente a gastronomia.

Na prática, os veganos não se alimentam de nenhum produto que contenha carne, ovos, leite, mel ou outros ingredientes derivados de animais. A dieta é, portanto, baseada, principalmente, em consumo de vegetais, como legumes, hortaliças, feijão, arroz, frutas, castanhas e tantos outros.

No dia a dia, não é fácil encontrar opções nos menus para os adeptos e por isso, nesta terça-feira (1), resolvemos fazer uma lista de restaurantes que oferecem no cardápio opções ideais para quem é vegano, e claro, para aqueles que querem experimentar a variedade que só os vegetais podem nos proporcionar. Confira:

Outback

Começamos com a franquia Outback, que traz em seu cardápio opções para surpreender veganos e vegetarianos. Entre elas, destaca-se o vegano Aussie Plant Burger, que preserva o sabor do Outback em um burger 100% vegetal.

Na sequência, a recém-lançada Royal Plant Barbecue que é uma versão 100% vegetal, inspirada nas clássicas Ribs On The Barbie e Royal Cheese Ribs. A novidade, que entrou para o menu fixo do Outback no último dia 17. Ambos os pratos estão disponíveis nos 139 restaurantes da rede, distribuídos em mais de 50 cidades e 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Onde? Todas as franquias Outback

Funcionamento? Ter a dom, das 12h às 16h

Contato? (71) 3011-2646 / @outback

Shanti Restaurante

O Shanti Restaurante oferece opções vegetarianas, veganas e até opções sem glúten. Outro ponto de destaque é que o restaurante apresenta, semanalmente, as inpirações de cada dia, que varia entre vários países.

Onde? Rua João Gomes, 10, Rio Vermelho (Largo de Santana)

Funcionamento? Ter a dom, das 12h às 16h

Contato? (71) 3011-2646 / @shantirestaurante

Cuco Bistrô

O Cuco Bistrô oferece também opções vegetarianas, veganas e até opções sem glúten. O restaurante, que fica no Centro Histórico de Salvador, é especializado em gastronomia brasileira, frutos do mar e contemporânea.

Onde? Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6, Centro Histórico.

Funcionamento? Seg a Sábado, das 11h às 22h. Domingos, das 11h às 18h

Contato? (71) 3321-87222 / @cucobistro

Restaurante Manjericão

O Restaurante Manjericão apresenta uma pratos naturais desde 1990. O funcionamento é sempre no período do almoço, mas há possibilidade para encomendas e produção de eventos. A gastronomia praticada é brasileira, saudável, sul-americana, e internacional

Onde? Rua Fonte do Boi, 3B Rio Vermelho

Funcionamento? Seg a Sábado, das 12h às 15h.

Contato? (71) 99952-8288/ 98153-1287/ @rest.manjericao

B-Vegan Gastronomia Vegetariana

Se você está em busca de lanches saudáveis incluindo pizzas e fast food, o lugar ideal é B-Vegan. Os espaços, que ficam em três regiões da cidade) oferecem opções veganas e vegetarianas sempre numa pespectiva diferenciada. Ou seja, o hambuguer tem cara de fast food mas possui pão de beterraba, carne de feijão fradinho, etc. Vale ainda ressaltar que o restaurante propõe opções de sobremesas.

Onde? Barra (Rua Dias d’Avila 109 Próximo ao Farol da Barra), Pituba (Av. Octávio Mangabeira, 1945) e Vilas do Atlântico (Av. Praia de Itapuã, 679)

Funcionamento? Terça a Domingo, das 15h às 21h30.

Contato? Pituba 3018-0248 / Barra 3022-2450 / Vilas 4113-2070 // @bvegan.gastronomia

Rango Vegan

O Rango Vegan é um restaurante vegetariano e vegano com farto buffet de saladas e pratos quentes. Além disso, o espaço apresenta área cultural para realização de cursos.

Onde? R. Direita de Santo Antônio, 466 – Santo Antônio Além do Carmo

Funcionamento? Ter a Qua, das 12h às 15h30 / Qui e Sexta, das 12h às 15h30 e 16h30 às 21hh30 / Sáb, das 12h às 16h e das 17h às 22h / Dom, das 12h às 18h

Contato? (71) 3488-2756 // @rangovegan.ssa

Health Valley Brasil

Situado em um casarão no bairro Piedade, Health Valley é um restaurante, lanchonete e empório que oferece refeições vegetarianas e veganas.

Onde? Piedade (Rua Direira, 17) e Barra (Rua Afonso Celso, 287)

Funcionamento? Seg à Sex, das 08h30 às 18h. Sáb, das 09h às 14h30

Contato? (71) 9 9688-6465 Barra / 9 9628-2062 Piedade // @healthvalleybrasil

Saúde na Panela

Restaurante saudável, natural, integral, vegetariano e vegano. Localizado no bairro da Pituba, o espaço oferece um cardápio variado no modelo a quilo e a la carte.

Onde? Rua das Hortênsias, 752 Pituba

Funcionamento? Seg a Sex, das 11h30 às 14h30. Sab, das 11h às 15h00

Contato? (71) 3353-6788 // @saudepanela

Raízes

O Raízes funciona nos Shoppings Salvador, Barra e Parque Shopping Bahia. Aberto desde 1999, apresenta comida saudável e tem como missão proporcionar cardápio variado e com muito sabor.

Onde? Shoppings Salvador, Barra e Parque Shopping Bahia

Funcionamento? Segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 21h

Contato? www.restauranteraizes.com

Saúde Brasil

O Saúde Brasil atua oferecendo pratos naturais desde 1988. Há opções vegetarianas, veganas e sem glútem e lactose. O cardápio é variado e há possibilidades para encomenda.

Onde? Rua Humberto de Campos, 6 Graça

Funcionamento? Seg a Sex, das 11h às 18h. Sab e Dom, das 11h às 15h30

Contato? (71) 98788-8622 // @restaurantesaudebrasil

