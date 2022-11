Veja o passo a passo de como consultar o número do PIS de forma rápida

Os trabalhadores brasileiros que exercem as suas atividades com carteira assinada têm direito a benefícios como seguro-desemprego, abono salarial, FGTS, entre outros. Todavia, para acessá-los é necessário obter o número do PIS, também conhecido como NIS (Número de Identificação Social).

No entanto, muitos trabalhadores desconhecem que é possível consultar o saldo PIS e verificar se os depósitos estão sendo realizados de maneira correta, utilizando apenas o CPF. Portanto, confira abaixo como fazer.

Quando o número do PIS precisa ser utilizado?

Primeiramente, o número do PIS deve ser utilizado para sacar o abono salarial, dentre outras funcionalidades. Neste ano, o pagamento do abono salarial, ano-base 2020, foi realizado entre os meses de fevereiro e março e os trabalhadores poderão realizar o resgate até o dia 29 de dezembro.

No entanto, para receber o benefício, o cidadão deve ter trabalhado com carteira assinada no ano anterior e ter recebido até dois salários mínimos. Também, é necessário ter inscrição no PIS/Pasep há pelos menos cinco anos e estar com os dados informados na RAIS.

Como utilizar o CPF para consultar o PIS?

O trabalhador pode consultar o PIS pelo número do seu CPF de forma simples e prática. A operação pode ser realizada pelo site Meu INSS, ferramenta que disponibiliza diversos serviços. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o portal Meu INSS; Clique em “Entrar” (no canto superior direito); Selecione “Cadastre-se”; Preencha os dados solicitados (CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado); Clique em “Próxima”; Anote a senha que o sistema vai criar para você; Informe seu CPF e a senha; Faça o login e altere a senha para uma de sua preferência; Acesse o site novamente, agora com a sua senha; Ao clicar no canto superior direito, você verá os dados do usuário, com seu nome, CPF e o NIT/PIS.

Pagamento PIS/Pasep 2022

O PIS/Pasep é um benefício destinado aos trabalhadores brasileiros que exercem atividades formais. O pagamento do benefício referente ao ano-base 2020 foi realizado neste ano. No entanto, de acordo com o cronograma oficial, restam poucos dias para os trabalhadores que ainda não resgataram os valores, executem o saque.

O valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano considerado base. Portanto, os beneficiários que trabalharam durante o ano inteiro poderão sacar um salário mínimo, que equivale a R$ 1.212 atualmente.

Pagamento do PIS/Pasep

Neste ano, como já mencionado, o benefício disponibilizado se refere ao ano-base 2020. Isso significa que os trabalhadores que exerceram atividade naquele ano e se encaixam nas regras do benefício, podem receber os valores do programa.

Recentemente, o Ministério do Trabalho e Previdência informou que mais de 400 mil trabalhadores não sacaram o PIS/Pasep 2022. Portanto, isso significa que os trabalhadores esqueceram de efetuar o saque ou simplesmente deixaram de sacar o benefício por vontade própria.

Quem tem direito ao pagamento?

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS/Pasep

A tabela do PIS/Pasep 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.