Veja o que bombou na Copa 2022 nesta segunda (21)

Foto: Reprodução / Redes sociais

A Copa do Catar mal começou e já entregou diversos momentos que tomaram conta das redes sociais nesta segunda-feira (21). Teve Deborah Secco e look que chamou a atenção, brasileiro com ingresso inusitado, tornozelo de Messi com uma protuberância não comum e mais.

O look de Deborah Secco ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil nesta manhã. A atriz foi escalada pela TV Globo para participar do programa “Tá na Copa”, do SporTV, e a roupa usada na estreia da atração gerou críticas.

A atriz escolheu um cropped e deixou a calcinha à mostra e dividiu opiniões. “Profissionais de jornalismo esportivo estão todos ferrados. Nada contra você, você é linda, mas não é um figurino adequado para falar de esporte e Copa do Mundo. Você é inteligente, não precisa disso. Desculpa, mas dessa vez não tá legal”, escreveu um.

“Meu Deus! Que figurino é esse?”, comentou outro. “Não gostei da roupa”, disse mais uma. “O programa não pedia isso”, reagiu mais um. Em contrapartida a atual comentarista recebeu elogios da apresentadora esportiva, Bárbara Coelho: “Amei, lindona”.

Um problema no app da Copa também fez com que um brasileiro entrasse no Khalifa Stadium com um ingresso inusitado. O aplicativo oficial do mundial apagou os bilhetes das partidas que ele vai acompanhar e ele resolveu o problema com as próprias mãos.

Foto: Reprodução / Arquivo pessoal ge

Sobre o assunto, a Fifa soltou um comunicado nas redes sociais e confirmou que tem trabalhado para resolver o problema.

“Alguns espectadores estão passando por uma situação ao acessar seus tíquetes pelo Fifa Ticketing app. Fifa está trabalhando para resolver a situação. Enquanto isso, os torcedores que não conseguiram acessar com seus ingressos pelo telefone devem checar o email que usaram no cadastro para mais instruções”, disse a federação.

Além das seleções, quem também brilhou nesta segunda (21) foram os árbitros brasileiros Raphael Klaus e Wilton Pereira apitaram Inglaterra x Irã e Senegal x Holanda, respectivamente. Alguns espectadores estão passando por uma situação ao acessar seus tíquetes pelo Fifa Ticketing app. Fifa está trabalhando para resolver a situação. Enquanto isso, os torcedores que não conseguiram acessar com seus ingressos pelo telefone devem checar o email que usaram no cadastro para mais instruções.

Foto: Reprodução

O tornozelo do craque Lionel Messi também chamou a atenção dos internautas. O tornozelo direito do argentino apareceu bastante inchado em uma foto, mas ele fez questão de dizer que está tudo bem.

“Me sinto bem, estou muito bem, obrigado, li que treinei diferenciado e que havia sofrido um golpe, mas foi tudo por precaução, nada demais, hoje não tive nenhuma dificuldade em nenhum movimento”, contou o atleta na coletiva da seleção argentina.

Além das seleções, quem também brilhou nesta segunda (21) foram os árbitros brasileiros Raphael Klaus e Wilton Pereira apitaram Inglaterra x Irã e Senegal x Holanda, respectivamente.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.