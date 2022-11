Veja o que se sabe sobre a morte de Gal Costa

Gal Costa morreu, aos 77, na manhã da última quarta-feira (9). No dia, a assessoria de impressa da cantora chegou a confirmar que a artista faleceu vítima de infarto, no entanto, a informação foi retificada logo em seguida.

Segundo a assessoria da cantora, a família de Gal Costa decidiu não confirmar a causa da morte da artista.

Gal Costa morreu em casa em São Paulo. Ela havia cancelado alguns shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal. A última apresentação de Gal aconteceu no dia 17 de setembro, no Coala Festival, em São Paulo. O show contou com as participações de Rubel e Tim Bernardes.

Ao longo de 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Sucessos como “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Chuva de Prata”, “Meu bem, meu mal”, “Pérola Negra” e “Barato total” ficaram eternizados na voz de Gal Costa.

Gal Costa deixa o filho Gabriel, de 17 anos. Nascida Maria da Graça Costa Penna Burgos, em Salvador, a cantora surgiu na cena nacional, na década de 1960.

