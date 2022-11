Veja os nomes da equipe de transição para área do Bolsa Família

O governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já indicou os nomes de todas as pessoas que são responsáveis pela área de Desenvolvimento Social. Este é o grupo de trabalho que tratará das questões de combate à fome, a partir de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil (Bolsa Família) e o vale-gás nacional.

A lista conta majoritariamente com nomes ligados ao PT, mas também há espaço para nomes de outros partidos. Chama atenção o fato de que o grupo não é uniforme politicamente falando. Há pessoas mais ligadas ao campo político da esquerda, e há quadros mais ligados com a centro-direita. Este grupo está analisando os dados do Ministério da Cidadania do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja a lista completa abaixo

Simone Tebet

O nome de Simone Tebet (MDB-MS) talvez seja o mais famoso dentre todos que fazem parte deste grupo. A senadora e advogada passou a ser conhecida nacionalmente nas eleições presidenciais deste ano. Ela terminou a disputa na terceira colocação, à frente de Ciro Gomes (PDT). No segundo turno, ela apoiou formalmente Lula e fez campanha para o petista.

Márcia Lopes

Márcia Lopes é filiada ao PT e tem formação em assistência social. Ela foi Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no segundo mandato do governo do ex-presidente Lula. Ela esteve no cargo entre março de 2010 e janeiro de 2011. Foi, portanto, a última ministra a comandar a pasta durante os governos do petista.

Tereza Campello

Tereza Campello é outra ex-ministra dos governos do PT. Ela tem formação em economia, e comandou a pasta do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela foi a chefe desta pasta durante todos os anos dos dois mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Campello assumiu o cargo ainda em janeiro de 2011 e só saiu depois do impeachment em 2016.

André Quintão

Outro nome do PT que integra a lista de Desenvolvimento Social desta transição é o de André Quintão. Ele é deputado estadual pelo estado de Minas Gerais, e trabalhou na prefeitura de Belo Horizonte no cargo de analista de políticas públicas.

Bela Gil

Colunista e apresentadora de televisão, Bela Gil é filiada ao Psol e é conhecida por falar sobre alimentação saudável em seus programas. Em seus livros, Gil defende que a alimentação saudável esteja aliada com a preservação do meio ambiente. Ela é filha do ex-ministro da cultura de Lula, o cantor Gilberto Gil.

Reinaldo Takarabe

Reinaldo Takarabe é um dos nomes indicados pelo MDB para integrar este período de transição do governo Lula nos próximos meses. Atualmente, ele atua como secretário-executivo do MDB Nacional.

Renato Maluf

A lista se fecha com mais um nome do PT. Renato Maluf é filiado ao partido, mas atua mesmo como economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A lista do Bolsa Família

Como é possível notar, a lista conta com nomes de diferentes visões políticas, mas a grande maioria tem um histórico de crença no estado como o indutor para o desenvolvimento econômico. O que isto significa na prática? Indica que o governo de transição não deverá pensar duas vezes antes de gastar para bancar programas de transferência de renda.

Nos últimos dias, cresceu a ideia de que Simone Tebet poderia comandar a pasta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Contudo, Lula teria dito nos bastidores que deseja que esta pasta fique nas mãos do PT, como aconteceu durante todos os governos do Partido dos Trabalhadores.