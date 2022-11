Veja por que quase metade dos concurseiros tem uma saúde mental ruim

A pressão psicológica para ser alguém na vida e a dificuldade extrema de provas realizadas em concursos públicos traz resultados pouco satisfatórios para os estudantes. Afinal, como afirma uma enquete realizada pelo perfil de Victor Concursos, no Instagram, 46,14% dos concurseiros tem uma saúde mental ruim ou muito ruim.

De acordo com a pesquisa realizada, o dono do perfil lançou a questão: “como você, concurseiro, avalia sua saúde mental?”. Então, os dados apontam essa porcentagem negativa que vimos logo acima. Já era de se esperar, pois quem presta concursos sabe o quão tenso e difícil é estar nesse processo seletivo. Além disso, tem consciência de quanto custa para a saúde mental ter o preparo ideal para as provas que são realizadas.

Por que quase metade dos concurseiros tem uma saúde mental ruim?

Ainda sobre a pesquisa feita, a enquete relatou a opinião de 971 pessoas. Portanto, esse número ainda pode ser bem maior considerando um quantitativo mais expressivo de pessoas que apontam essa condição. Quanto àqueles que afirmam ter uma saúde mental boa, o número foi de 43% e os que responderam “muito boa” totalizam apenas 10,6%.

Ou seja, a grande maioria se coloca na posição de saúde mental ruim ou muito ruim. Então, para entender mais sobre esse ponto importante em tempos de provas para todos os lados, separamos algumas informações logo abaixo. Por isso, veja até o final da matéria a opinião de especialistas no assunto “saúde mental ruim do concurseiro”.

De quem é a culpa da saúde mental ruim do concurseiro?

O que faz com que muitas pessoas se identifiquem com a saúde mental ruim ou muito ruim entre os concurseiros depende de alguns fatores. Entre eles, o contexto atual político, econômico. Aliás, até mesmo no campo da saúde com o fim da crise sanitária do coronavírus acaba afetando consideravelmente a saúde mental do concurseiro.

Afinal, a falta de cuidado com as pessoas que relatam ter a saúde mental ruim ou muito ruim é o que aumenta cada vez mais essa porcentagem, infelizmente. Além disso, outros fatores que envolvem a busca da aprovação em concursos públicos aumentam exponencialmente o número de pessoas que se identificam com os sintomas de saúde mental “ruim” ou muito ruim. Por exemplo, deixar de lado atividades prazerosas como fazer atividades físicas, ter um tempo de lazer, não investir em boa alimentação também impactam negativamente.

O que leva o concurseiro a se avaliar com saúde mental ruim?

O concurseiro não precisa ser um especialista em saúde mental para saber que suas condições apontam para uma situação desfavorável em relação a esse quadro. Afinal, as alterações de humor, a perda de apetite, a falta de concentração e a fadiga excessiva são alguns sintomas facilmente notados até mesmo por pessoas que não entendem de psicologia.

Além disso, a queda no rendimento é um fator chave. Afinal, ele leva à falta de concentração, à incapacidade de memorização e até mesmo à falta de interpretação. Estes são pontos que os estudantes observam e se colocam como pessoas com saúde mental muito ruim.

Como melhorar para manter a saúde mental em concursos públicos

Por mais que pareça óbvio, quase metade dos concurseiros tem uma saúde mental ruim porque não se previnem. Como assim? Dá para se prevenir e garantir uma saúde mental boa? Sim, pois alguns cuidados podem garantir uma vida mais saudável para os concurseiros que se veem imersos nesse mundo de estudos, simulados e notas.

Em primeiro lugar, uma pessoa que tenha sintomas de saúde mental ruim precisa buscar um acompanhamento profissional com psicólogos ou terapeutas. Afinal, alguns casos podem exigir até mesmo alguma medicação para controlar ansiedade e transtornos mentais.

No entanto, pessoas que têm uma saúde mental boa e que sentem que é apenas a expectativa e exigência do concurso publicam esse fator foi o que levou elas para a ruína, também precisam cuidar melhor da saúde. Para isso, apostar em boa alimentação e até a prática de exercícios físicos é essencial para que o corpo produza hormônios necessários para melhorar o quadro de saúde mental.

Afinal, se você sabe porque metade dos concurseiros tem uma saúde mental ruim, basta mudar os hábitos que levam aos sintomas relatados pelas pessoas que estão nessa situação. Pois, na maioria das vezes, o que causa uma saúde mental danificada por causa dos concursos é a cobrança excessiva, a tensão e a falta de lazer. Portanto, faça o caminho inverso para ter melhores resultados de agora em diante.