veja principais promoções disponíveis em Salvador

Foto: Isla Carvalho / iBahia

A procura dos consumidores por produtos em promoção na famosa ‘Black Friday’ foi reduzida, na manhã desta sexta-feira (25), em Salvador. Em anos anteriores, às 06h, centenas de pessoas se aglomeravam nas portas dos shoppings e de grandes redes de lojas do varejo. Mas, em 2022, a situação foi diferente.

Boa parte das pessoas estão em busca de utensílios domésticos de pequena proporção. Televisões, geladeiras, máquinas de lavar não estão em destaque.

Em entrevista a repórter Isla Carvalho, a gerente da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Eva Pestana, disse que não sabe o motivo para a redução da movimentação. Mas, que até o momento, nenhuma fraude foi encontrada pela entidade.

“Nós vamos trabalhar no decorrer do dia. Não foram todas as lojas que abriram, a partir das 07h elas estão abrindo, e aí a gente vai fazer esse comparativo de preço anterior com o valor que está sendo apresentado hoje. Eu não sei o real motivo, mas comparando com anos anteriores, eu vi que a Black hoje está bem fraca”, disse a gerente.

A Black Friday é uma das datas mais esperadas pelo comércio. Isso porque a expectativa é grande para alta nas vendas. Por outro lado, as promoções atraem muito os consumidores. Para Valquiria Almeida, a Black Friday não tem promoção, mas não com preços que se via anteriormente.

“Não tá muito barato. Mas, a maior parte tá na promoção. Não tá com aquele preçinho que a gente esperava, entendeu?! Mas, dá pra comprar. Eu encontrei tudo que eu queria”, pontuou ela.

Principais promoções do dia

Foto: Isla Carvalho / iBahia

Em uma grande loja de varejo, as lavadores de roupas estão com variação de preços que vão de R$ 1.559,00 até R$ 2.000,00. O gerente da loja chegou a dizer que essa é a maior redução de valor dos últimos anos.

Em relação aos aparelhos eletrônicos, os celulares continuam sendo os mais buscados. Nesta loja, o aparelho mais em conta é da marca Samsung, no valor de R$ 549, à vista. Há ainda aparelhos mais sofisticados no valor de R$ 849,00.

Mas, o que as pessoas estão buscando são itens de usos diários, alimentação e domésticos. No quesito lanches, há combos de R$ 29,99 ((dois sanduíches e refrigerante) e de R$ 43,00 (2 sanduíches, uma porção de batata assada e um copo de 500ml de refrigerante) Veja aqui os valores.

Foto: Isla Carvalho / iBahia

Evite fraudes

Para evitar fraudes e garantir uma compra segura, a Codecon traz algumas dicas para os consumidores. Uma das principais orientações da chefe de fiscalização da Codecon, Rose Estrela, para as compras on-line, é desconfiar de descontos muito exagerados, porque pode se tratar de fraude.

Além disso, para esse tipo de compra é importante conferir o endereço da loja virtual, olhar se o domínio e URL correspondem realmente à loja (a presença de um cadeado ao lado do endereço do site indica que o ambiente é seguro), verificar se o site conta com Serviço de Atendimento ao Consumidor e pesquisar a confiabilidade da página ou da empresa em plataformas de registro de reclamações pelos consumidores.

Para as compras em loja física, ela recomenda fazer uma pesquisa de preço dos produtos de interesse antes do período da Black Friday para se certificar de que realmente há um desconto na mercadoria.

“Nesse período, a maioria das reclamações que recebemos é de produtos que estão com o mesmo preço ou até mesmo que teve um aumento, sendo que a etiqueta ou o anúncio indica que está na promoção. Nesse caso, se trata de uma propaganda enganosa”, afirma Rose.

Troca de mercadorias

Foto: Bruno Concha/Secom

Outra queixa muito comum do consumidor é em relação à troca de mercadorias. Rose Estrela explica que o estabelecimento não é obrigado a trocar o produto, a não ser em caso de vício ou defeito. Por isso, é preciso que o consumidor verifique antes com o atendente ou gerente da loja se é possível trocar o produto por motivos adversos àqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor. Esse deve ser um acordo entre o cliente e o lojista.

Já no caso de compra on-line ou por telefone, o consumidor tem até sete dias para devolver o produto, caso não tenha gostado ou por qualquer outro motivo.

Fiscalização e denúncia

A Codecon vai atua na verificação de irregularidades, inclusive a de publicidade enganosa. Para fazer um comparativo, o órgão faz uma pesquisa de preços no mês de setembro. Em 2021, a Codecon visitou 31 estabelecimentos na Black Friday. A fiscalização resultou na identificação de quatro estabelecimentos irregulares e na emissão de quatro autos de infração por publicidade enganosa.

Consumidores que notarem alguma irregularidade ou que tenham sido lesados podem fazer uma denúncia à Codecon por meio do Fala Salvador 156, no site da Codecon (www. codecon. salvador. ba. gov. br) ou no aplicativo Codecon Mobile.

