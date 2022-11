veja programação completa do 1º dia

Foto: Divulgação

Começa, nesta quinta-feira (10), a edição 2022 da Bienal do Livro Bahia. O evento, que é realizado no Centro de Convenções Salvador, segue até o dia 15 de novembro e tem uma enorme programação voltada para o mundo da literatura.

A abertura oficial conta com uma cerimônia oficial com o Prefeito de Salvador, Bruno Reis, o Secretário de Educação do Estado da Bahia, Danilo de Melo Souza, além de outras autoridades e a equipe da GL events, responsável pela organização da Bienal.

O grupo feminino baiano de poetry slam (“batida de poesia”, em português), o Slam das Minas (Bahia), tabém fará uma apresentação que consiste em uma competição performática e dinâmica de declamação de poemas originais.

Quer saber mais?! Confira abaixo a programação completa do 1º dia de evento

ARENA JOVEM

11h- A Ciência nossa de cada dia

JOÃO MENDES – Escritor e Roteirista (Mediador)

PEDRO DUARTE – Jornalista, escritor, especialista em conteúdo digital (Mediador)

RAFAELA LIMA – Profª e criadora no canal Mais Ciências

SOFIA NESTROVSKI – Autora

13h – E se Harry Potter fosse meu?

ADRIEL BISPO – Criador de conteúdo digital

BABI DEWET – Escritora

JOÃO MENDES – Escritor e Roteirista (Mediador)

RODRIGO FRANÇA – Escritor

15h – E o soneto ataca outra vez…

GREGÓRIO DUVIVIER – Ator e escritor

LORENA RIBEIRO – Escritora e educadora (Mediadora)

17h – No Coração dos leitores

CARLA MADEIRA – Jornalista, publicitária e autora

ITAMAR VIEIRA JR – Escritor

JOSÉLIA AGUIAR – Jornalista e escritora (Mediadora)

19h – As histórias que contamos

BÁRBARA CARINE – Professora doutora, empresária e escritora (Mediadora)

IVETE SANGALO – Cantora

INFANTIL

10h – Abertura / Cecília no país da poesia

FÁBIO SHIVA – Músico, escritor e produtor cultural

10h50 – FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS / Histórias Cantadas / Menino Marrom

CLÉA MAKENDA – Atriz

LARA SIMPLÍCIO – Atriz e modelo

LIS – Atriz

11h50 – Entre Páginas / Novas História e Narrativas

RODRIGO FRANÇA – Escritor

14h – FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS / Histórias Cantadas / Esqueça Um Livro e Espalhe Conhecimento

CLÉA MAKENDA – Atriz

EDUARDO ODÙDÚWA – Educador

GEOVANE NASCIMENTO – Ator

15h – Criando e Imaginando / Oficina Brincateria

SÓCRATES – Professor de Educação Física

17h – Entre Páginas / Bailinho da Aziza

CASSIA VALLE – Atriz e escritora

18h – Histórias em cena / Respeite meus cabelos

GRUPO FINOS TRAPOS

