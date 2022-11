veja qual é a região com o maior tíquete médio

O Ministério da Cidadania divulgou nesta semana mais alguns detalhes sobre os pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de novembro. Os pagamentos começaram no dia 17 e devem seguir normalmente até o próximo dia 30 deste mês. A expectativa é de que 21,53 milhões de pessoas recebam o saldo até lá.

A pasta também divulgou nesta semana os detalhes sobre os valores dos pagamentos do programa social. Em novembro, segue valendo a ideia de que todos os usuários devem receber um patamar mínimo de R$ 600. De toda forma, em alguns casos, este valor pode ser elevado um pouco, conforme a soma dos benefícios internos de cada família.

Em novembro, a média nacional de pagamentos do Auxílio Brasil é de R$ 607,57. Quando se considera a situação por regiões, há uma diferença. Neste mês, o Norte é a área do país que registra a média mais alta de repasses do benefício: R$ 612,19. Este é o valor médio que compreende as liberações para usuários de todos os sete estados.

Para o Norte, o Ministério da Cidadania liberou R$ 1,55 bilhão para os pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de novembro. Estima-se que pouco mais de 2,58 milhões de famílias da região estejam aptas ao recebimento do benefício este mês. Trata-se, portanto, de apenas uma pequena fração de usuários. Ao todo, o projeto atende mais de 21 milhões de pessoas.

O Pará é o estado do Norte que lidera a lista de beneficiados neste mês de novembro: são 1,35 milhão de lares. O Amazonas vem na sequência com pouco mais de 620 mil famílias. O Tocantins vem em terceiro com cerca de 160 mil usuários beneficiados. O contraste com estados de outras regiões é notável. Só na Bahia, por exemplo, mais de 2 milhões recebem.

Auxílio Brasil em novembro

Em novembro, o Auxílio Brasil do Governo Federal bateu mais um recorde no número de atendidos. Como dito, mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento da quantia, considerando os dados do Ministério da Cidadania.

Entre os meses de outubro e novembro, estima-se que mais de 400 mil usuários tenham entrado no programa social. O ritmo de entrada vem crescendo desde o início deste ano e ganhou força desde o último mês de agosto.

É importante frisar que em julho, o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC dos Benefícios. O documento liberou dinheiro em pleno ano eleitoral para que o Congresso Nacional conseguisse bancar o aumento do Auxílio Brasil e a elevação no número de usuários.

Novas entradas no Auxílio Brasil

O ano está chegando ao fim, mas a entrada de novos beneficiários no programa Auxílio Brasil já está no horizonte. Embora ainda não exista uma confirmação oficial, o Ministério vem sinalizando que poderá inserir mais gente no programa em dezembro.

Independente da região em que você vive, o processo de seleção é o mesmo. O cidadão precisa atentar para a obrigatoriedade na entrada no Cadúnico. Neste sentido, é importante entrar em contato com a Prefeitura da sua cidade.

A entrada no Cadúnico é importante não apenas para as pessoas que querem entrar no Auxílio Brasil. Mesmo após a troca de governo, o sistema seguirá sendo uma das principais portas de entrada para programas sociais.