veja qual foi o recorde batido pelo programa

Nesta semana, o Governo Federal está seguindo com os pagamentos do Auxílio Brasil. Mas as liberações do benefício neste mês não são iguais aos repasses dos últimos meses. Em novembro, o programa social bateu mais uma vez o seu recorde no número de atendidos. Já são mais de 21,53 milhões de pessoas aptas ao recebimento do saldo.

Para se ter uma ideia da dimensão do número, basta voltar aos dados do ano passado. Em outubro de 2021, o Bolsa Família do Governo Federal chegou ao fim atendendo algo em torno de 14 milhões de pessoas. Em um intervalo de menos de um ano, mais de 7 milhões de indivíduos foram adicionados ao projeto social.

O aumento, no entanto, não está acontecendo de uma só vez. Todos os meses, o Ministério da Cidadania está inserindo uma certa quantidade de usuários. Entre outubro e novembro deste ano, por exemplo, estima-se que mais de 400 mil pessoas tenham entrado no programa social. Ao menos é o que mostram os dados mais recentes do Ministério da Cidadania.

O valor dos pagamentos também se manteve em novembro em um patamar de R$ 600, ou seja, o mais alto desde o início das liberações. De toda forma, a média atual de R$ 617 é basicamente a mesma que se viu nos meses anteriores. Este patamar deverá ser mantido ao menos até o final deste ano.

O calendário

Para este mês de novembro, a expectativa inicial era de que o Ministério da Cidadania antecipasse os pagamentos do benefício social. Contudo, o Ministro Ronaldo Vieira Beto, anunciou que as liberações devem acontecer nos dias que já estavam programados inicialmente. Veja abaixo o calendário regular para este mês de novembro:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0

Com movimentar o Auxílio

Para este mês de novembro, as possibilidades de movimentação do Auxílio Brasil são as mesmas registradas em meses anteriores. É possível movimentar o saldo através do sistema do app do Caixa Tem, que está disponível para download.

Vale lembrar ainda que os pagamentos do Auxílio Brasil também podem ser movimentados através dos novos cartões do programa. Conforme informações do Ministério da Cidadania, mais de 7 milhões já foram entregues.

Também é possível realizar a movimentação através do cartão do antigo Bolsa Família. Quem ainda tem o dispositivo, pode usá-lo normalmente para fazer os saques.

Auxílio em dezembro

Para o próximo mês de dezembro, ainda não é possível saber quantas pessoas poderão entrar no Auxílio Brasil. Em tese, não existe uma regra que estabelece que o governo tem obrigação de inserir mais usuários no programa social.

De toda forma, considerando a tendência registrada nos últimos meses, é possível dizer que as liberações do Auxílio Brasil poderão bater mais um recorde no número de atendidos também em dezembro.