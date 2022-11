Veja receitas fáceis de drinks e brinde com os amigos

Foto: Divulgação Canva

Após mais uma semana de trabalho, nada melhor do que relaxar com os amigos e curtir o final de semana. E você pode fazer o esquente em casa antes de sair pra balada. Confira as receitas de drinks super fáceis de fazer:

Batida de frutas

– 1 fruta (pode ser maracujá, morango, abacaxi e uva);

– 50 ml de vodca, cachaça ou suco natural, se quiser uma opção sem álcool;

– 1 colher de leite condensado;

– Cubos de gelo Para fazer essa receita, misture todos os ingredientes dentro de uma coqueteleira ou bata tudo no liquidificador. Sirva em uma jarra ou em copos logo em seguida. fica ainda mais incrível se ofertada bem gelada!

Negroni

– 30 ml de campari;

– 30 ml de gin;

– 2 rodelas de laranja;

– muito gelo;

– 1 dose de vermute tinto. Em um copo americano comum, adicione o gelo e as rodelas de laranja. Depois, acrescente o campari, o gim e o vermute tinto. misture a bebida, agitando o líquido sempre de cima para baixo. Sirva a seguir.

Mas para os drinks ficarem ainda melhor, que tal usar belas taças e copos e enfeitar com o tema da copa? Sabe aonde comprar? Na Le Biscuit! E lá você encontra ótimas opções de descontos para a sua casa. Aproveite o antecipa Black Friday.

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.