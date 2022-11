Veja se dá para saber a nota da prova do Enem

Você sabe se dá para saber a nota da prova do Enem? Apesar do INEP ainda não ter divulgado os gabaritos oficiais, muitos estudantes já estão buscando formas de saber como se saíram na prova.

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das etapas mais importantes na vida acadêmica do aluno, pois é através dele, que muitos estudantes conseguem uma vaga em instituições de ensino públicas e privadas no Brasil.

Então, se você é estudante e quer saber se já dá pra ver as notas do Enem, não deixe de ler até o final.

Separamos diversas informações importantes, que poderão te ajudar nessa etapa tão importante. Fique com a gente e saiba mais!

Já dá pra saber a nota da prova do Enem?

No último domingo, dia 13 de novembro, ocorreu a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes de todo o Brasil que desejam concorrer a uma vaga em universidades públicas particulares.

Mesmo ainda faltando outra parte do exame, muitos estudantes já estão ansiosos para saber se foram bem ou não na prova.

Com isso, muitos professores já começaram a fazer a correção extraoficial das provas, o que possivelmente indicaria uma média de acertos e erros.

Contudo, essas informações não são oficiais, pois o INEP ainda não divulgou os gabaritos oficiais. Ou seja, ainda não é possível saber com certeza quem passou ou não, visto que a correção ainda não foi feita oficialmente pelo instituto.

Quando os gabaritos oficiais serão divulgados?

Segundo o INEP, ainda não há data prevista para a divulgação dos gabaritos oficiais. Contudo, a previsão é que essa divulgação se dê somente depois da conclusão das etapas do exame.

Como já foi mencionado, no dia 13 de novembro ocorreu a aplicação da primeira de duas etapas do Exame Nacional do Ensino Médio Sendo assim, espera-se que somente depois da segunda, é que os resultados sejam divulgados ao público.

Essa nova leva de provas deve ocorrer no próximo domingo, dia 20 de novembro em todo Brasil, e só depois do término da etapa, é que o exame estará completo.

Como é a correção de provas do Enem?

O sistema de correção das provas do Enem já é bastante conhecido por todos, e popularmente é chamado de sistema “anti-chute”.

Isso porque, o INEP utiliza um programa chamado de Teoria de Resposta ao Item, ou TRI, que classifica todas as questões em diferentes níveis de dificuldade. Depois, o algoritmo espera uma certa coerência por parte dos estudantes.

Ou seja, se o aluno foi capaz de responder muitas questões de nível difícil, espera-se que ele também consiga acertar muitas questões de nível médio e fácil.

Caso o TRI não encontre essa coerência ao analisar as provas, a nota do aluno tende a cair. E é por isso o sistema é considerado anti-chute.

Como é calculado o valor da nota?

Você provavelmente já ouviu falar de casos onde dois ou mais alunos acertaram a mesma quantidade de questões, mas tiraram notas diferentes, não é mesmo?

Isso ocorre porque o sistema da Teoria de Resposta ao Item, ou TRI, usado pelo INEP para corrigir as provas, não valoriza a quantidade de questões acertadas, mas sim quais as questões que o aluno acertou e quais errou.

Sabe-se que a prova é elaborada em blocos de habilidades, as questões são separadas por nível fácil, médio ou difícil. Assim, o algoritmo de TRI faz a análise e estabelece a nota estima a coerência do aluno.

Dessa forma, se o estudante que responde corretamente às questões mais fáceis, mas erra as mais difíceis, pode ter uma nota superior a de quem responde corretamente às mais difíceis, mas erra nas mais fáceis.

Como saber as notas das provas do Enem

Como vimos acima, o INEP ainda não divulgou os gabaritos oficiais e ainda não começou a correção das provas, que é feita por um algoritmo.

Dessa forma, não basta apenas saber quantas questões você acertou e quantas errou, pois isso pode não significar o sucesso ou o fracasso na prova.

Sabendo disso, o ideal é aguardar a divulgação das notas oficiais do INEP, que devem ocorrer em janeiro de 2023.

Por fim, a melhor coisa agora é esperar pela divulgação das notas oficiais e focar na próxima etapa do Enem, para garantir uma boa pontuação!

Esperamos que o post de hoje possa ter sanado a sua dúvida e trazer certa calma para esse momento que sabemos que costuma ser bem tenso e de muita apreensão!

Boa sorte na segunda etapa da prova e fique de olho nos gabaritos!