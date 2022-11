Veja top 5 carros automáticos mais vendidos

Foto: Divulgação

Os carros automáticos não são nenhuma novidade, mas apresentam algumas vantagens quando comparados às opções manuais. Este tipo de veículo pode ser mais econômico, uma vez que não há necessidade de passar marchas, que costumavam ter rotações muito altas.

Além disso, carros automáticos equipados com câmbio CVT (Transmissão Continuamente Variável) tendem a gastar menos combustível. Isso acontece porque a transmissão é mais eficiente e não depende de engrenagens.

Outro aspecto positivo deste tipo de veículo é o conforto. Esses carros não possuem pedal de embreagem. E nesse sentido, o motorista tem menos com o que se preocupar e pode manter as duas mãos no volante.

Apesar de todas as vantagens, esse tipo de carro pode ser muito mais caro, ainda que essa diferença venha caindo ao longo dos anos. Diante disso, a Webmotors, portal de negócios e soluções no segmento automobilístico, divulgou uma lista com os carros automáticos 0km mais procurados no Brasil.

Confira abaixo o Top 5 dos modelos mais vendidos:

1º – Jeep Compass

Foto: Divulgação

2º – Hyundai Creta

Foto: Divulgação

3º – Jeep Renegade

Foto: Divulgação

4º – Fiat Toro

Foto: Divulgação

5º – Volkswagen Nivus

Foto: Divulgação

