veja transmissão do maior festival Norte-Nordeste

O maior evento de criatividade, inovação e negócios do Norte-Nordeste, o Scream Festival, começa nesta quinta-feira (3). Com uma programação completa, com mais de 10 temas para serem apresentados e debatidos, o festival acontece em três diferentes pontos de Salvador. São eles: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos. [Assista acima a transmissão do evento no Teatro Gregório de Matos]

Os eixos temáticos estão dividios em ESG; Empreendedorismo; Transformação Digital; e Diversidade & Inclusão. A abertura do evento, prevista para acontecer a partir das 9h, acontece no Teatro Gregório de Matos e vai contar com a presença de Lucas Reis, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, o prefeito Bruno Reis, Isaac Edigton, presidente da Saltur e Juliana Jozzolino, diretora da ABMP e Diretora Comercial da Rede Bahia. Acompanhe ao vivo o evento!!

Programação

No primeiro dia, temas como Modelos de Negócios para a indústria da informação, Educação para o Mercado de Marketing e Rádio para além do Dial, fazem parte da grade. Para preencher alguns desses espaços, o evento traz painelistas, mediadores e palestrantes como, David Hyman (Google), Celso Athayde (Favela Holding), Rodrigo Almeida (CRIATIVOS), Diego Oliveira (Youpper), Tatsuo Iwata (ESPM), Paulo Cesena, Rogério Bruxelas e Luís Moreira, representando a Rede Bahia, uma das patrocinadoras do evento.

O dia 04 também vai estar repleto de conteúdo, destaque para a palestrante internacional Desirée Colemann-Fry, Vice-Presidente de Diversidade & Inclusão do Federal Reserve, com passagem de 8 anos no banco americano Wells Fargo, tendo ocupado o cargo de Vice-Presidente Sênior.

Economia Criativa com Denise Marques, do Sebrae Nacional, Flávia Oliveira da Globo News, Gabriela Gaspari (Festival de Verão), Lucas Santana (Inventivos), Elivan Nascimento do AfroBapho, Camila Passos, Érica Pinheiro com a Oficina da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Ricardo Ishmael na Cena Literária, também estão na lista de nomes que vão fazer parte do segundo dia.

Para saber de tudo, confira a programação completa do festival. As inscrições podem ser feitas através do link.

SCREAM Festival 2022

Quando? 3 nov – 2022 • 08:00 / 4 nov – 2022 • 20:00

3 nov – 2022 • 08:00 / 4 nov – 2022 • 20:00 Onde? Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador

Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador Inscrições ? R$100 inteira; R$50 meia.

? R$100 inteira; R$50 meia. Programação e acesso? www.screamfestival.com.br

