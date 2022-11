Veja tudo que você precisa saber sobre troca de óleo

Foto: Reprodução

A maioria dos condutores já tem o conhecimento sobre a troca do óleo e do filtro do óleo do motor do automóvel, mas poucos sabem que o fluido do câmbio, do sistema de freios e da direção hidráulica também têm prazo de validade e limite de quilometragem.

Para evitar problemas mais sérios e reparos de alto custo, mantenha o óleo e o filtro do motor do veículo sempre em dia. Mas, além do motor, o óleo lubrificante de outros componentes do automóvel também deve ser substituído.

Fique atento às orientações do Manual do Proprietário

Poucos condutores têm o costume de ler o Manual do Proprietário ao adquirir um veículo. Nele, contém informações importantes para manutenção, condução e conservação do automóvel.

Em relação ao óleo do motor, nos automóveis equipados com motores flex, geralmente a substituição do óleo e do filtro deve ser feita a cada 10 mil quilômetros ou no prazo de 12 meses, caso o veículo seja utilizado em “condições normais”, considerando rodar em zona urbana ou em rodovias pavimentadas.

Uma dica importante é evitar ficar completando o óleo. Além de correr o risco de causar problemas no motor, se o veículo estiver no período de garantia da fábrica, também pode correr o risco de perder essa garantia. É recomendável ficar atento ao prazo e à quilometragem.

Óleo do câmbio

O óleo do câmbio também tem prazo de validade e limite de quilometragem que variam em relação ao fabricante do veículo.

Nos veículos mais modernos equipados com câmbio manual só é necessário fazer a substituição, caso haja algum vazamento ou reparo. Do contrário, esse óleo não precisa ser substituído, pois a “tecnologia evoluiu muito e hoje eles são do tipo ‘lifetime’, duram por toda a vida útil do sistema”, explica Francisco Satkunas, conselheiro da SAE, Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade.

Nas caixas automatizadas que utilizam o mesmo sistema de embreagem e engrenagem o procedimento tende a ser o mesmo. As de dupla embreagem que funcionam imersas em óleo demandam trocas periódicas, pois pode haver uma contaminação por conta do atrito dos discos.

Automáticos

Nos câmbios automáticos, esses sim, precisam de substituição periódica, embora em intervalos maiores que os exigidos pelo lubrificante do motor.

Geralmente essas trocas são feitas quando o veículo já rodou entre 60 e 100 mil quilômetros, variando conforme os fabricantes. A substituição evita o acúmulo de impurezas que podem entupir a eletroválvula, por exemplo, causando uma falha, deixando a transmissão em modo de emergência. O custo desse tipo de reparo geralmente é muito alto.

Fluido do sistema de freios

O fluido de freio não é como alguns outros que não expiram. É preciso ficar atendo aos prazos para substituir e evitar um problema maior para os ocupantes do automóvel, se tratando de um item de segurança. O período para substituição é de dois anos, independentemente da quilometragem do veículo, já que que é uma substância que absorve umidade, formando bolinhas de água junto ao fluido.

Fluido da direção hidráulica

O fluido da direção hidráulica deve ser substituído no período de 2 anos ou a cada 30 a 50 mil km, dependendo do modelo do veículo. Esse procedimento pode evitar defeitos nos componentes do sistema, como caixa de direção e tubulação de pressão. Sintomas, como barulho na correia ou peso acima do normal ao realizar manobras podem indicar que está na hora de realizar um diagnóstico.

É importante salientar que todos os procedimentos devem ser feitos por pessoas capacitadas, oficinas especializadas, devidamente equipadas, de preferência em conformidade com o manual do proprietário dos respectivos fabricantes.

