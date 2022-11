veja tudo sobre essa opção de investimento

A franquia Brasil Nutri Shop está voltada para a comercialização de suplementos alimentares e produtos e acessórios do ramo fitness. Logo, o que a torna uma boa opção de investimento.

Por isso que hoje nós informaremos mais detalhes sobre essa empresa, para você se tornar um franqueado, se desejar.

Como está o mercado do segmento fitness no Brasil?

O mercado do segmento fitness no Brasil está em franco crescimento, sendo considerado o 3º maior nicho na América Latina. Afinal, tem bastante popularidade por quem se preocupa com a saúde física e mental.

Assim, envolve produtos das mais diferentes áreas como por exemplo: alimentos funcionais, proteínas, veganos, vegetarianos e acessórios para a prática de atividades físicas.

No caso específico da franquia Brasil Nutri Shop, é considerada a maior franquia com funcionamento online da América Latina. Sendo que seus modelos de negócio estão voltados para o comércio online de produtos fitness.

Sobre a Franquia Brasil Nutri Shop

Com início em 2016, na cidade de Curitiba (PR), apresentou desde o começo um formato de negócio inovador. A franquia disponibiliza para os franqueados, um site exclusivo e personalizado. Aliás, contém mais de 4 milhões de produtos multimarcas existentes no mercado já cadastrados e prontos para serem comercializados.

A propósito, as marcas oferecidas são as melhores existentes no segmento. Desta forma, cabe ao franqueado comercializar os produtos de forma online. Enquanto, a empresa se responsabiliza pelo estoque e logística de entrega. Assim, todo o mês, repassa o lucro com as vendas realizadas.

Assim, o franqueado precisa realizar a divulgação do seu site, prospectar clientes e fazer as vendas. Não é preciso que ele se preocupe com a entrega dos produtos. Pois esta função é da Brasil Nutri Shop. Aliás que ainda incluem a emissão de nota fiscal, os gastos com embalagem apropriada e, por fim, a entrega dos produtos para os clientes.

Quais são os diferenciais que a franquia apresenta?

Entre os principais diferenciais da franquia, que a tornam atrativa para os franqueados tem-se:

Facilidade nas operações, uma vez que a franquia funciona de maneira virtual;

Possui baixo custo de investimento inicial, e desta forma, o prazo de retorno do investimento também é menor;

Possui flexibilidade de horário de trabalho, bem como a possibilidade de trabalhar de onde quiser, desde que tenha internet;

Em 30 dias, o franqueado já consegue estar realizando suas vendas;

Há a possibilidade de trabalhar com a franquia e exercer outras atividades;

O material para realizar o marketing local, é oferecido pela franqueadora com período semanal, e assim, ter a possibilidade de divulgar o seu site nas redes sociais principalmente;

Oferece suporte de operações e gestão sempre que o franqueado precisar;

O trabalho do franqueado é home office, o que diminui seu investimento inicial;

Não precisa se preocupar com a entrega dos produtos, e nem ter estoque de mercadorias em casa.

Quanto custa uma unidade franqueada Brasil Nutri Shop?

A franqueadora oferece 3 modelos de negócio, e seu custo, depende exclusivamente do modelo escolhido. Assim, tem-se:

Modelo Básico

Este modelo de negócio envolve: site exclusivo e personalizado, materiais para realizar o marketing local e logística de entrega.

Para tanto, é preciso investir:

Inicialmente: a partir de R$ 10.900,00;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 5.000,00;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Modelo Personalizado

A franqueadora oferece todos os benefícios do modelo básico. Além disso, ainda acrescenta logo e material personalizado. Desta forma, é possível ter a aparência do site, como sendo algo próprio.

Para tanto, é preciso investir:

Inicialmente: a partir de R$ 12.000,00;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 10.000,00;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Modelo Master

Além de oferecer os benefícios do modelo personalizado, a franqueadora ainda inclui: e-books personalizados, kits com produtos, funcionalidades diferenciadas e suporte para uso no Google Ads.

Para isso, é preciso investir:

Inicialmente: a partir de R$ 16.900,00;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 10.000,00;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Optar por investir na Franquia Brasil Nutri Shop é muito lucrativo e de baixo investimento inicial. Além disso, apresenta vantagens como flexibilidade de horário e local de trabalho. Além de todos os diferenciais apresentados neste artigo.

Portanto, avalie a possibilidade de entrar para este segmento que é o que mais cresce no Brasil.