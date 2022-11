Veja vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta terça (1º)

Foto: Divulgação / SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 183 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (1º). Entre as oportunidades, estão vagas para pintor de automóveis, auxiliar de reservas, barman, camareira e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

Vagas do SineBahia

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter conhecimento em preparação de pintura de veículos

02 VAGAS

AUXILIAR DE RESERVAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.230,00 + benefícios

01 VAGA

BARMAN – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefícios

15 VAGAS

CAMAREIRA DE HOTEL – TEMPORÁRIA (90 DIAS)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.240,00 + benefícios

30 VAGAS

CABO DE TURMA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.746,32 + benefícios

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatória experiência no processo de injeção de sopro, comprovação em CTPS

Salário 1.531,50 + benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Superior completo em gastronomia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória formação em gastronomia, curso técnico ou profissionalizante de cozinheiro

Salário 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória residir nos bairros de Itapuã, São Cristóvão, paralela, mussurunga, cajazeiras e demais bairros próximos a Lauro de Freitas. Disponibilidade para trabalhar no horário das 14:00h às 22:00h

01 VAGA

GERENTE COMERCIALEnsino Superior completo em administração, gestão comercial, gestão de negócios, logística ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência comprovada na carteira

Salário 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência na função

Salário 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE TREINAMENTO COMERCIAL

Ensino Superior completo em Pedagogia,Psicologia,Hotelaria,Turismo,Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência como instrutor de treinamento na área de hospedagem/hotelaria; possuir experiência em coordenação ou liderança na área de hotelaria (governança,relações públicas,recepção) e saber ministrar treinamentos;conhecimento intermediário em Pacote Office e conhecimento intermediário no idioma espanhol

Salário 3.605,43 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatória experiência na função comprovada em CTPS e/ou contrato, curso Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou Elétrica.

Salário 1.396,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de manutenção automotiva, habilitação cat “B”, conhecimento em computação

03 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com manutenção de motores de caçamba, trator, retro escavadeira, caminhão, CNH D

Salário 1.927,00 + benefícios

03 VAGAS

MOTOFRETISTA

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH A

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING BÍLINGUE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir certificado de curso de idiomas (espanhol), ser fluente

08 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatória experiência na função comprovado em CTPS, contrato ou declaração, conhecimento em forno a lenha, disponibilidade de horário, residir nos bairros de Nordeste de Amaralina, Boca do Rio, Santa Cruz ou demais bairros próximos a Pituba

Salário 1.600,00 + benefícios

03 VAGAS

POLIDOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em polimento de veículos e vetrificação

02 VAGAS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso técnico em secretariado, domínio em Excel

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em sistema de telefonia/PABX/informática, disponibilidade para viagens, curso técnico em eletrônica ou áreas afins

Salário 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatória experiência com manutenção de impressoras comprovada em CTPS, contrato ou declaração, ter trabalhado com assistência técnica, possuir moto e habilitação (A/B)

Salário 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO ANALISTA DE PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em pacote Office

01 VAGA

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Operador de loja Intermitente ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO) Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente, zoneada somente para moradores de Salvador. a combinar + benefícios 30 Estoquista Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 2 Vendedor Interno (vaga exclusiva para o programa SIMM Mulher) Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Barman Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Cumim Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 2 Estoquista de Restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para os bairros próximo a Avenida Tancredo Neves, ter disponibilidade para trabalhar a noite a combinar + benefícios 1 Ajudante de Sistema Fotovoltaicas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B a combinar + benefícios 1 Instalador de Sistemas Fotovoltaicos Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Orçamento (vaga de jovem aprendiz) Ensino médio incompleto (estar cursando o 3º ano a noite), sem experiência, imprescindível Conhecimento de Autocad e Pacote Office, Conforme a Nova Lei do Aprendizado faixa etária 18 a 22 anos a combinar + benefícios 1 Cuidador de Idosos Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso na área a combinar + benefícios 1 Operador de Caixa Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência recente como Caixa somente nas seguintes áreas: Farmácia, Padaria Lanchonete e Loja, ou como Operador de telemarketing, ter fácil acesso a Lauro de Freitas e disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja a combinar + benefícios 3 Vendedor interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável vivência com midias sociais e televendas. 1.300,00 + benefícios 2 Técnico de TI Ensino médio completo ou Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável experiência no ramo atacadista de alimentos 1.818,00 + benefícios 1 Assistente Financeiro (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de Planilha de Excel 1.424,88 + benefícios 1 Operador de Telemarketing ativo e receptivo bilingue espanhol Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter fluência em espanhol, boa dição, disponibilidade total de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 8 Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas Ensino médio completo, 6 meses experiência 1.498,50 + benefícios 10 Montador de Estruturas Metálicas Ensino médio completo, 6 meses experiência 2.554,35 + benefícios 6 Costureira em geral (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Costureira em geral (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Sushiman Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo a Avenida Tancredo Neves a combinar + benefícios 1 Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho a combinar + benefícios 2 Vendedor interno (vaga temporária 90 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 8 Doceira Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados a combinar + benefícios 1 Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática. a combinar + benefícios 1 Agente de portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Operador de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área. a combinar + benefícios 3 Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área. a combinar + benefícios 3 NÃO PCD 89 PCD 11 TOTAL DE VAGAS: 100

