Vera Fischer completa 71 anos e celebra: ‘eu amo todo mundo!”

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Vera Fischer completa 71 anos, nesse domingo (27). Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo celebrando à vida e agradecendo aos fãs e amigos pelas felicitações.

Nas imagens, Vera está com uma flor na mão e diz: “Oi, meus amores. Hoje é dia do meu aniversário. A vida está me dando 71 anos de presente”, conta. “Eu estou muito feliz. Queria agradecer a todos os meus fãs maravilhosos, que me dão ternura e amor. Queria agradecer a vida, a todas as pessoas, eu amo todo mundo! Obrigada!”, finaliza Vera.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a artista: “Estrela radiante”, disse a atriz Leticia Sabatella; “Linda”, escreve o ator Johnny Massaro; “Saúde, paz e vida boa e longa para você”, deseja o ator Guilherme Fontes. Confira a postagem completa abaixo:

