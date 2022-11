Verão de Salvador terá shows de Ivete, Léo e mais; entenda

Foto: @uelofc/ Bahia FM

O Verão de Salvador será lançado oficialmente para o mercado nacional no próximo dia 18, em São Paulo. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o evento acontecerá no Tokio Marine Hall.

Ainda segundo a publicação do portal baiano, Ivete Sangalo, Léo Santana, Saulo, Àttooxxá e o DJ produtor musical Telefunksoul vão animar o público formado por empresários, investidores de negócios, publicitários, além de celebridades.

Ainda no evento, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil) vai lançar nacionalmente também o Festival Virada Salvador. O evento será realizado entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

