Verisure é uma empresa especializada em sistemas de alarmes e atua no mercado de trabalho há mais de 30 anos. Sua história no Brasil começou no ano de 2011 e hoje está presente em 4 regiões do Brasil. Neste momento, a Verisure abriu novas oportunidades de emprego pelo país. Confira.

Verisure abre 39 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Verisure é pioneira no segmento de inovações tecnológicas para oferecer serviços de qualidade e segurança aos seus clientes. Atualmente a empresa está presente em mais de 15 países no mundo e conta com cerca de 17 mil funcionários. Atrás desse grande sucesso, a companhia atua com profissionais qualificados, que trabalham com paixão e responsabilidade.

A empresa oferece produtos de última geração e serviços de qualidade e segurança aos seus clientes. Devido ao seu crescimento constante, a Verisure está à procura de novos talentos para complementar ainda mais o sucesso de suas atividades. Confira os cargos disponíveis.

Representante Comercial – São Paulo;

Assistente de Retenção – São Paulo;

Analista de Business Intelligence – São Paulo;

Operador de Atendimento – São Paulo;,

Vendedor Externo – São Paulo;

Analista de Sistemas – São Paulo;

Consultor de Projetos – São Paulo;

Analista de Projetos de TI – São Paulo;

Analista de Customer Intelligence – São Paulo;

Vendedor Externo – Santa Catarina;

Representante Comercial – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas divulgadas, podem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.