Vestibular 2022/2: UFU divulga lista de candidatos classificados para 2ª fase

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 14 de novembro, a lista de candidatos aprovados para a 2ª fase do Vestibular 2022/2. Desse modo, os candidatos podem consultar a relação de classificados e a nota de corte no Portal de Seleção.

Os candidatos aprovados nas provas da 1ª fase estão convocados para a aplicação da 2ª fase. As provas da 1ª fase foram aplicadas em 23 de outubro e foram compostas por 88 questões objetivas sobre as disciplinas do Ensino Médio.

Provas da 2ª fase

A UFU vai divulgar a nova Ficha do Candidato, com os locais de prova, no dia 17 de novembro. Os locais de prova serão nas seguintes cidades do Estado de Minas Gerais: Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia.

De acordo com o cronograma, as provas da 2ª fase serão aplicadas no dia 27 de novembro, com início 9h e duração de 5 horas e 30 minutos. A avaliação contará com uma redação em Língua Portuguesa e com questões discursivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso de escolha.

Vagas e resultados

A UFU está ofertando 1.614 vagas para ingresso em 47 cursos de graduação de diversas áreas. Do total das vagas, 50% estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e PcD, com recorte de renda.

Segundo o cronograma, o resultado 2ª fase será liberado no dia 26 de dezembro, com recebimento de recursos até o dia 28 seguinte. A publicação do resultado final do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023. A UFU não informou o período para matrículas.

Acesse o site da UFU para mais informações.

