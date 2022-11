Vestibular 2023: UERR divulga resultado preliminar da prova objetiva

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) publicou nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, o resultado preliminar da prova objetiva do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o resultado por cursos através do site da CPCV (Comissão Permanente de Concurso e Vestibular).

De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos nesta quinta e sexta-feira, dias 10 e 11 de novembro. O procedimento deverá ser feito online, por meio do site da universidade.

Após a análise dos recursos, a UERR vai publicar a lista de classificados para a correção da prova discursiva no dia 17 de novembro. O resultado final do Vestibular 2023, com a lista de candidatos convocados em 1ª chamada, está previsto para o dia 20 de dezembro.

Vestibular 2023

A UERR aplicou as provas do Vestibular 2023 no dia 23 de outubro, no período das 9h às 14h (horário local). De acordo com a universidade, foi registrada a abstenção de 16,53%. Os locais de prova foram em Boa Vista e Rorainópolis.

O Vestibular 2023 contou com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e com uma Prova Objetiva composta por 72 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Biologia, Física, Química, Geografia, História, Língua Estrangeira, Matemática e Língua Portuguesa.

A oferta total da UERR é de 450 vagas para 15 cursos de graduação de Boa Vista e Rorainópolis. São eles: Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, História, Letras/Licenciatura, Medicina, Pedagogia, Química e Serviço Social.

Ainda de acordo com o edital, parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública e também para pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais detalhes no site da UERR.

