Vestibular 2023: UFGD divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulgou nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de isenções deferidas por meio do site da UFGD.

De acordo com a universidade, os interessados poderão entrar com recursos contra o resultado preliminar de isenção no período das 8h do dia 28 de novembro às 17h do dia 29 de novembro. A interposição de recursos poderá ser feita on-line, por meio de preenchimento de formulário próprio disponível na Área do Candidato.

Puderam solicitar a isenção os candidatos de baixa renda que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os estudantes de escolas da rede pública que têm renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capta.

Inscrições abertas

O período de inscrição do Vestibular 2023 está aberto e segue até o dia 9 de dezembro, exclusivamente por meio do Portal UFGD. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 120, até o último dia de inscrição.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 5 de fevereiro de 2023, das 13h às 18h30. Os locais de prova serão nas cidades de Dourados, Campo Grande, Coxim, Três Lagoas, Naviraí e Corumbá.

O exame será composto por uma redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFGD está ofertando 982 vagas para 33 cursos de graduação de diversas áreas. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. O resultado final do Vestibular 2023 será publicado no dia 10 de abril, a partir das 17h.

Veja mais informações no edital do Vestibular 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFS divulga resultado final do Vestibular EaD 2023; saiba mais.