Vestibular 2023: UFPR libera locais de prova da 2ª fase

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, os locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos aprovados para a 2ª fase já podem consultar o ensalamento e demais informações sobre onde realizarão o exame por meio do site da UFPR.

Para consultar os locais de prova, os candidatos deverão informar o número de CPF e a data de nascimento. Os locais de prova serão em Curitiba, Londrina, Joinville (SC), Cascavel, Maringá, Toledo, Guarapuava, Palotina, Paranaguá, Matinhos e Jandaia do Sul.

A UFPR vai aplicar as provas da 2ª fase nos dias 4 e 5 de dezembro, com início às 14h. As provas da 2ª fase serão constituídas por questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha do candidato. No dia 4 de dezembro, será aplicada a Prova de produção e compreensão de texto, enquanto no dia 5 de dezembro serão aplicadas as Provas específicas por curso.

De acordo com o edital, os candidatos a alguns cursos (como Música, por exemplo) deverão passar ainda pela etapa de aplicação de testes de habilidades específicas, marcada para o dia 5 de dezembro.

Vestibular 2023 Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UFPR é de 5.361 vagas para 126 cursos de graduação. Há vagas para cursos ministrados nos campi da universidade localizados nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. A UFPR reserva vagas de acordo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e PcD. A publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023. Como foi a 1ª fase? A UFPR aplicou as provas da 1ª fase no dia 23 de outubro. A avaliação foi composta por 90 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Literatura, Língua Estrangeira Moderna, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia e História.