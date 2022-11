Vestibular 2023: Unesp libera gabaritos da 1ª fase

Após aplicação das provas, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na noite desta terça-feira, dia 15 de novembro, os gabaritos da 1ª fase do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o gabarito e o caderno da Prova de Conhecimentos Gerais no site da Fundação Vunesp.

Além de consultar a versão do documento divulgado para a imprensa, os candidatos já podem consultar a sua versão do gabarito através do acesso na Área do Candidato. Os interessados poderão interpor recursos contra as questões e respostas preliminares a partir de hoje e de forma virtual.

A prova da 1ª fase foi aplicada na tarde desta terça-feira (15). A aplicação aconteceu em 35 cidades, sendo 31 delas em São Paulo, e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

A avaliação foi composta por 90 questões objetivas, sendo 30 sobre cada grande área a seguir: Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte); Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); e Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

A Unesp vai publicar a lista de aprovados na 1ª fase no dia 5 de dezembro. Na mesma data, os convocados para a 2ª fase poderão consultar os locais de prova.

2ª fase

A aplicação da 2ª fase está prevista para o dia 19 de dezembro. A prova da 2ª fase será constituída por uma redação e por questões discursivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso de escolha do candidato.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final e das orientações para as matrículas está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023.

Vagas

A Unesp está ofertando 7.680 vagas em diversos cursos de graduação. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes oriundos de escolas públicas.

As vagas são para os campi de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFG encerra período de inscrição do Vestibular Enem 2023/1.