Vestibular 2023: Unicamp aplica provas da 1ª fase para mais de 61 mil inscritos neste domingo (6)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza neste domingo, dia 6 de novembro, a aplicação das provas da 1ª fase do Vestibular 2023. A universidade espera mais de 61 mil candidatos para as provas. De acordo com o edital, a aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Os inscritos podem consultar os locais de prova no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares. Conforme orientações da Unicamp, os candidatos devem chegar os locais de prova com antecedência de uma hora. Será preciso apresentar documento oficial de identificação com foto.

Os locais de prova serão nas cidades de Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

A aplicação das provas acontecerá também em outros estados, nas seguintes capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

De acordo com o edital, a prova da 1ª fase é objetiva e contará com 72 questões sobre assuntos de conhecimentos gerais. Nesse sentido, a prova vai abarcar as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Inglês.

2ª fase

Os candidatos aprovados na 1ª fase estão aptos para realizar a 2ª fase. Segundo o cronograma, a provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 11 e 12 de dezembro. A 2ª fase será constituída por uma Prova de Redação e por uma prova discursiva sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas.

Vagas e resultados

Ao todo, a Unicamp está ofertando 2.540 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas.

A publicação do resultado final do Vestibular 2023 da Unicamp está prevista para 6 de fevereiro. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 7, 8 e 9 seguintes.

